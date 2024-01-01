8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Вальдемар Шон Хейдер Меллер Анкер Анна

Aртикул 408329D Анкер Анна
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x22 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Вальдемар Шон Хейдер Меллер" Анкер Анна по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Вальдемар Шон Хейдер Меллер" Анкер Анна можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Анкер Анна

ГореЖнецыСолнечный свет в Голубой комнатеЖенщина с ее рукоделиемЭтюд швеи в голубом цветеПохороныОценка дневной работыГрушевое дерево, осеньВход в наш сад
Смотреть все

Тематика: Мужчины

Охотники на привалеКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)СтанчикИдеал мужской красоты эпохи Возрождения - мраморный Давид работы МикеланджелоМужчина в лодке на море ночью, собиратель Лун Витрувианский человек Леонардо да ВинчиЛысый мужчина в шубе (1630)Мыслитель. Портрет Ивана Александровича ИльинаВ момент прицеливания
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЛетний садЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Iilac) №15
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуДевятый валБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Датская

Императрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКошка с котятами (A cat with kittens)Розы №17Больная девушка (The sick girl)Читающая женщина (Woman reading)Летний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Мальчики купаются в Скагене. Летний вечер Семейный портрет Гиршпрунга Горе
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомАдель Блох-Бауэр II
Смотреть все