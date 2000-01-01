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Плакат Маяк на берегу

Aртикул 41589D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 63x20 см
  • Описание
  • ДОСТАВКА И ОПЛАТА

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Маяк на берегу"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Маяк на берегу" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

  • Стоимость доставки

    Самовывоз — бесплатно
    Доставка по Москве
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290
    При заказе от 4 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа
    Доставка по Московской области
    Минимальная сумма заказа — 2 500 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 800
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    При заказе от 8 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно
    При заказе от 8 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
    Доставка габаритного заказа
    Доставка в регионы РФ
    Минимальная сумма заказа — 900 руб.
    При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
    При заказе от 8 000 руб. — бесплатно
    Доставка габаритного заказа

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