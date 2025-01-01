8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Венеция на бумаге

Aртикул 51130D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Венеция на бумаге"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Венеция на бумаге" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Венеция на бумаге" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)МоскваКрымский видВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Смотреть все

Тематика: Каналы

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №120Венеция (Venice) №19Венеция №60По каналам ВенецииКонтрастная ВенецияВход в Большой канал, ВенецияНочная ВенецияВенеция №5
Смотреть все

Тематика: Венеция

Триумф ВенецииВенеция. ВечерВенеция на закате (1873)Уютные каналы романтической Венеции - произведение в стиле живописи или состаренной фотографииВенецианский театральные маскиВенеция (Venice) №17Венеция (Venice) №4Площадь Сан-Марко в Венеции на рассветеВенецианский карнавал
Смотреть все

Графика: Рисунок

Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейДевушка на пляже №4Оливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулках4 огненные девушкиОхота на львов ( A Lion Hunt)
Смотреть все