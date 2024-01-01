8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Люция Лейтон Фредерик

Aртикул 410777D Лейтон Фредерик
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Люция" Лейтон Фредерик по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Люция" Лейтон Фредерик можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Люция" Лейтон Фредерик станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лейтон Фредерик

Урок музыки Илия в пустыне (1877-1878) (Elijah in the Wilderness)Примирение Монтек и Капулетти Пылающий июнь И море отдало мертвых, которые были в нем Илия в пустыне Скручивать моток ОбмоткаЛиндос, Родос (1867) (Lindos, Rhodes)
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаДве женщины у окна (1655-1660)Адель Блох-Бауэр IIДевушка на пляже №4
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеЗимний вечер (Winter Evening)
Смотреть все

Национальность: Английская

Ночной кошмар (The Nightmare)Бирюзовый лесСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Мальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеПионы (Peonies) №8Мост под дождемИталия №3Пожар в Лондоне (1826)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Голый ребенок ПоцелуйМэрилин Монро на красном фонеСтанчикНаполеон на перевале Сен-БернарДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомДве женщины у окна (1655-1660)
Смотреть все

Стиль: Академизм

Первая дуэльРадха и КришнаУрок музыки Смерть Ивана ГрозногоКазнь Джейн ГрейДва бездельникаМудрые и глупые девыИлия в пустыне (1877-1878) (Elijah in the Wilderness)Примирение Монтек и Капулетти
Смотреть все