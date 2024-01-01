Картины маслом Прага

Прага — столица и главный город Чехии один из красивейших городов Европы, чей исторический центр занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И не зря! Здесь есть на что посмотреть: старинные улицы, соборы, замки, башни, готическая архитектура, замечательные мосты, Старе-Место, Мала-Страна. Это очень живой и никогда не спящий город, где проходит множество значимых культурных событий - фестивалей, концертов.

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