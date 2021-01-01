Скидки и бонусы

Свяжитесь с нами и мы обязательно рассчитаем Ваш заказ индивидуально.

Рады предложить Вам скидки от объема в зависимости от суммы заказа:

Свое собственное производство, опытные дизайнеры и художники-живописцы, мастера багетного дела и оформители, сжатые сроки изготовления и высокое качество выполнения работ любой сложности

Дизайнерам и архитекторам

Специальные условия для оптовых и мелкооптовых заказчиков. Мы не подведем!

Приглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов. Более 70 000 изображений в каталоге, более 3 000 артикулов багетных рам и сотни вариантов исполнения: от плакатов до картин маслом в исполнении профессиональных художников - мы готовы помочь Вам в реализации самых смелых планов.