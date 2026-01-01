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- Скидки и бонусы
Скидки и бонусы
Дисконтная система ДасАрт:
- 5% - выдается после 1-го заказа
- 7% - выдается после 2-го заказа
- 10% - выдается после 3-го заказа
- 12% - выдается после 4-го заказа
- 15% - выдается при достижении суммы заказов более 100.000 р. в течение одного календарного года
Картой могут воспользоваться Ваши знакомые и друзья. Укажите номер карты в комментарии к заказу или сообщите менеджеру в момент оформления заказа.
Постеры оптом. Картины маслом оптом. Репродукции картин оптом
Рады предложить Вам скидки от объема в зависимости от суммы заказа:
от 25 000 до 40 000 — 5%
от 40 000 до 60 000 — 7%
от 60 000 до 90 000 — 10%
от 90 000 до 120 000 — 12%
от 120 000 до 180 000 — 15%
от 180 000 до 240 000 — 18%
от 240 000 до 300 000 — 22%
от 300 000 до 400 000 — 25%
от 400 000 до 550 000 — 30%
При объемах более 550 000 руб. — индивидуальные условия.
Свяжитесь с нами и мы обязательно рассчитаем Ваш заказ индивидуально.
Мы готовы реализовать заказы любой сложностиСвое собственное производство, опытные дизайнеры и художники-живописцы, мастера багетного дела и оформители, сжатые сроки изготовления и высокое качество выполнения работ любой сложности
Дизайнерам и архитекторамПриглашаем к сотрудничеству дизайнеров и архитекторов. Более 100 000 изображений в каталоге, более 3 000 артикулов багетных рам и сотни вариантов исполнения: от плакатов до картин маслом в исполнении профессиональных художников - мы готовы помочь Вам в реализации самых смелых планов.
Специальные условия для оптовых и мелкооптовых заказчиков.Мы не подведем!