Насколько точна цветопередача между тем, что я вижу на сайте и тем что я получу в виде продукции?

Преобладающая часть мониторов поставляется с предустановленными заводскими настройками, обычно в них слегка завышена яркость и преобладают холодные оттенки. В одних отклонения от оптимальных цветов незначительные, в других существенные. Человек привыкает к цветовой схеме своего монитора и не видит разницы. Наше оборудование (мониторы и печатающие машины) откалиброваны. Чтобы 100% получить те цветовые оттенки, которые Вам требуются можно: приехать к нам в офис, либо оформить бесплатную цветопробу (фрагмент картины или постера), на основе которой Вы будете иметь представление какие цвета и оттенки будут на будущем полотне. Название цвета багетов или паспарту может не совпадать с Вашим представлением о том или ином оттенке, название цвета является фильтром по основному оттенку, но может отражать оттенки других цветов. В нашем офисе можно вживую посмотреть образцы багетных рам и паспарту.