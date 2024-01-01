8 (495) 648-66-46

  • Как оформить заказ?

    Заказать Вы можете удобным для Вас способом: через сайт (на странице любого постера или картины, выбрав интересующие Вас параметры продукции — добавить в корзину — далее оформить онлайн-заказ), по телефону, e-mail, WhatsApp или Telegram, а также посетив наш уютный офис.

  • Какие сроки изготовления постеров и картин?

  • Как оплачивается заказ?

  • Как я могу быть уверен (-а), что картина маслом мне понравится?

  • Как я могу получить свой заказ — самовывоз или доставка?

  • Какие подвесы предусмотрены на картине?

  • Изготавливаете ли Вы постеры с индивидуальным дизайном?

  • Какие виды продукции Вы изготавливаете?

  • Какие дополнительные услуги у Вас есть?

  • Что делать, если я не могу подобрать интересующее изображение в Вашем каталоге?

  • Застрахована ли моя посылка, если транспортная компания повредит ее?

  • Насколько точна цветопередача между тем, что я вижу на сайте и тем что я получу в виде продукции?

  • Можете ли Вы изготовить модульную картину?

  • Можете ли Вы изготовить паспарту?

  • Можете ли Вы выполнить заказ с багетом, паспарту, которые не представлены на Вашем сайте?