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Как оформить заказ?Заказать Вы можете удобным для Вас способом: через сайт (на странице любого постера или картины, выбрав интересующие Вас параметры продукции — добавить в корзину — далее оформить онлайн-заказ), по телефону, e-mail, WhatsApp или Telegram, а также посетив наш уютный офис.
Какие сроки изготовления постеров и картин?
Как оплачивается заказ?
Как я могу быть уверен (-а), что картина маслом мне понравится?
Как я могу получить свой заказ — самовывоз или доставка?
Какие подвесы предусмотрены на картине?
Изготавливаете ли Вы постеры с индивидуальным дизайном?
Какие виды продукции Вы изготавливаете?
Какие дополнительные услуги у Вас есть?
Что делать, если я не могу подобрать интересующее изображение в Вашем каталоге?
Застрахована ли моя посылка, если транспортная компания повредит ее?
Насколько точна цветопередача между тем, что я вижу на сайте и тем что я получу в виде продукции?
Можете ли Вы изготовить модульную картину?
Можете ли Вы изготовить паспарту?
Можете ли Вы выполнить заказ с багетом, паспарту, которые не представлены на Вашем сайте?