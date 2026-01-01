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Контакты
Адрес
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
Алексеевская
Ориентир: Здание находится слева от 9-ти этажного офисного здания по проезду Ольминского 3Ас3. Городская парковка вдоль дома проезд Ольминского 3. Для Вашего удобства - вбейте в навигаторе "ДасАрт" - и маршрут будет проложен точно к нашему подъезду. О наличии парковочного места на закрытой придомовой территории уточняйте у менеджеров в момент приезда (за нами закреплено 1 гостевое, парковочное место).
График работы
|Пн.—Пт.:
|10:00 — 19:00
|Суббота:
|12:00 — 17:00
|Воскресенье:
|выходной
Реквизиты
|ИП Владимиров А.С.
|Факт.адрес:
|129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, 1-ый этаж
|Почтовый адрес:
|129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, ИП Владимиров А.С.
|ИНН:
|561406935418
|ОГРНИП:
|325774600730532
|ОКВЭД:
|16.29.14, 18.12
|р/с:
|40802810701520002290
|БИК:
|044525593 в Банке АО «АЛЬФА-БАНК»
|Кор. Счёт:
|30101810200000000593 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО