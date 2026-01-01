8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

Контакты

Каналы связи

8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96
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Адрес

м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
Алексеевская
Ориентир: Здание находится слева от 9-ти этажного офисного здания по проезду Ольминского 3Ас3. Городская парковка вдоль дома проезд Ольминского 3. Для Вашего удобства - вбейте в навигаторе "ДасАрт" - и маршрут будет проложен точно к нашему подъезду. О наличии парковочного места на закрытой придомовой территории уточняйте у менеджеров в момент приезда (за нами закреплено 1 гостевое, парковочное место).

График работы

Пн.—Пт.:10:00 — 19:00
Суббота:12:00 — 17:00
Воскресенье:выходной

Реквизиты

ИП Владимиров А.С.
Факт.адрес:129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, 1-ый этаж
Почтовый адрес:129085, г.Москва, пр-кт Мира 101Вс2, ИП Владимиров А.С.
ИНН:561406935418
ОГРНИП:325774600730532
ОКВЭД:16.29.14, 18.12
р/с:40802810701520002290
БИК:044525593 в Банке АО «АЛЬФА-БАНК»
Кор. Счёт:30101810200000000593 в ОКЦ № 1 ГУ Банка России по ЦФО
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