Адрес

м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж

Алексеевская

Ориентир: Здание находится слева от 9-ти этажного офисного здания по проезду Ольминского 3Ас3. Городская парковка вдоль дома проезд Ольминского 3. Для Вашего удобства - вбейте в навигаторе "ДасАрт" - и маршрут будет проложен точно к нашему подъезду. О наличии парковочного места на закрытой придомовой территории уточняйте у менеджеров в момент приезда (за нами закреплено 1 гостевое, парковочное место).

График работы