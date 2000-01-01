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Репродукции художников

Более 2000 художников в нашем каталоге, разные эпохи и направления, стили и жанры. Удобный поиск по веку создания, или национальности художника. Репродукции картин художников - прекрасная возможность украсить помещения любого стиля и назначения. Мы готовы напечатать любую репродукцию на бумаге или холсте, изготовить красивую картину маслом на холсте в исполнении профессионального художника, который при росписи повторит и стиль написания картины и передаст всю магию волшебного мира искусства.

Репродукция – это копия картины, отпечатанная на типографическом принтере или написанная кистью другого художника. Какой должна быть хорошая копия? Она должна быть точно перенесена на холст с сохранением уникального стиля автора и соблюдением переходов цвета.

У нас вы можете заказать репродукцию полотна таких художников, как Айвазовский, Васнецов, Репин, Серов, Гоген, Ван Гог, Рембрандт, Боттичелли, Микеланджело и многих других. Репродукции известных художников – это оригинальный и недорогой подарок близким на любой праздник.

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Поиск по художникам

Печать — 2 рабочих дня, картины маслом — 4 рабочих дня, экспресс-изготовление — 1 рабочий день
Более 200 багетных рам для примерки онлайн и более 5.000 рам по каталогам наших поставщиков
Полностью свое производство по печати, изготовлению рам и паспарту
Свой штат профессиональных художников и дизайнеров
Самовывоз или доставка курьером по Москве и области, транспортной компанией по РФ и всему миру
Удобная оплата: наличные, банковские карты, платежная ссылка, счет для юр.лиц

Популярные художники

Ван Гог
Климт Густав
Пикассо
Моне Клод
Ренуар Пьер
Шишкин Иван
Дега Эдгар
Айвазовский Иван
Гоген Поль
Матисс Анри
Рубенс Питер
Сезанн Поль
Онлайн примерка багетных рам
Печать на фотобумаге или холсте
Картины маслом на холсте в исполнении профессиональных художников

Направления живописи

Абстракционизм
Реализм
Импрессионизм
Барокко
Возрождение
Экспрессионизм
Романтизм
Поп-арт
Постеры и картины по вашему изображению
Изготовление постеров и картин маслом на основе Вашего изображения
Подберем изображение для вас
Не нашли нужную картину или постер: найдем необходимое изображение для реализации Вашего заказа
По вашему техническому заданию
Создание любого макета нашими дизайнерами на основе Вашего ТЗ
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Художники по национальности

Русская
Голландская
Испанская
Французская
Итальянская

Художники и жанры

В нашем каталоге представлены репродукции картин более 2000 живописцев. Различные стили и жанры, эпохи и направления – это прекрасная возможность украсить спальню, гостиную, рабочий кабинет. У нас вы сможете подобрать репродукцию к интерьеру любого стиля.

Живопись открывает людям безграничные возможности для реализации фантазии. Сотни гениальных художников со всего мира в разные века воспользовались эти и подарили современникам и потомкам тысячи шедевров, оригиналы которых ценятся на вес золота. Многие ценители искусства не могут себе позволить подлинники картин. Репродукции знаменитых полотен – отличная возможность приобщиться к искусству и порадовать себя шедевром живописи.

Доступная цена, высокий профессионализм изготовления и огромный выбор – все это мы предлагаем нашим клиентам. У нас вы можете заказать:

  • изображения леса Шишкина;
  • шедевры Винчи и Рембрандта;
  • морские пейзажи Айвазовского;
  • произведения импрессионизма Моне и Ван Гога;
  • репродукции картин русских живописцев;
  • гении творений Пикассо и качественные копии картин многих художников мира.

Каждая репродукция великолепно дополнит декор гостиной, спальни, рабочего кабинет. Независимо от жанра живописи картины придадут помещению благородный и солидный вид, продемонстрируют гостям хороший вкус хозяев. В нашем каталоге представлены различные жанры:

  • анимализм;
  • бытовой жанр;
  • лесные, горные, морские пейзажи;
  • городские сцены самых красивых городов мира;
  • портреты;
  • абстракции.

Каждое полотно великих живописцев индивидуально. Трагедия, лирика, печаль, радость - картины, представленные в нашем каталоге, передают эмоции мастеров во время написания шедевра.

Мы гарантируем
Качественные и проверенные материалы
50 лет гарантии на яркость краски
Высокое качество каждого изделия
100% возврат средств в течение 2-х недель

Что мы предлагаем?

Каждый художник в момент написания картины испытывает свои эмоции, а потому и полотна все индивидуальны.

Мы стараемся передать эту уникальность в копиях. Над каждой работой трудится коллектив профессионалов. Полотна пишутся на холсте из красок, по цвету близких к оригинальным. Пигменты передают игру тени и света, переходы цветов, использованные автором. Для печати репродукции на фотобумаге применяются высококачественные чернила и современная техника. Заказывайте у нас любой вариант – мы гарантируем качество любого вида репродукций.

Мы предлагаем репродукции знаменитых полотен недорого. Классика живописи создаст в доме благородную богемную атмосферу, которая будет дарить вам и вашим гостям отличное настроение долгие годы.

Мы готовы напечатать для вас любую репродукцию на фотобумаге, написать на холсте красками. Копия будет полностью повторять авторский стиль и оттенки. Вы также можете выбрать размер и тип репродукции, в том числе и модульные картины. Последние представляют собой либо несколько изображений, объединенных общей идеей, либо одну картину, разделенную на 2-4 части. Полотна в нашем исполнении – это не просто копии, а путь в магический мир искусства по привлекательной цене.