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Репродукции художников
Более 2000 художников в нашем каталоге, разные эпохи и направления, стили и жанры. Удобный поиск по веку создания, или национальности художника. Репродукции картин художников - прекрасная возможность украсить помещения любого стиля и назначения. Мы готовы напечатать любую репродукцию на бумаге или холсте, изготовить красивую картину маслом на холсте в исполнении профессионального художника, который при росписи повторит и стиль написания картины и передаст всю магию волшебного мира искусства.
Репродукция – это копия картины, отпечатанная на типографическом принтере или написанная кистью другого художника. Какой должна быть хорошая копия? Она должна быть точно перенесена на холст с сохранением уникального стиля автора и соблюдением переходов цвета.
У нас вы можете заказать репродукцию полотна таких художников, как Айвазовский, Васнецов, Репин, Серов, Гоген, Ван Гог, Рембрандт, Боттичелли, Микеланджело и многих других. Репродукции известных художников – это оригинальный и недорогой подарок близким на любой праздник.
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В нашем каталоге представлены репродукции картин более 2000 живописцев. Различные стили и жанры, эпохи и направления – это прекрасная возможность украсить спальню, гостиную, рабочий кабинет. У нас вы сможете подобрать репродукцию к интерьеру любого стиля.
Живопись открывает людям безграничные возможности для реализации фантазии. Сотни гениальных художников со всего мира в разные века воспользовались эти и подарили современникам и потомкам тысячи шедевров, оригиналы которых ценятся на вес золота. Многие ценители искусства не могут себе позволить подлинники картин. Репродукции знаменитых полотен – отличная возможность приобщиться к искусству и порадовать себя шедевром живописи.
Доступная цена, высокий профессионализм изготовления и огромный выбор – все это мы предлагаем нашим клиентам. У нас вы можете заказать:
- изображения леса Шишкина;
- шедевры Винчи и Рембрандта;
- морские пейзажи Айвазовского;
- произведения импрессионизма Моне и Ван Гога;
- репродукции картин русских живописцев;
- гении творений Пикассо и качественные копии картин многих художников мира.
Каждая репродукция великолепно дополнит декор гостиной, спальни, рабочего кабинет. Независимо от жанра живописи картины придадут помещению благородный и солидный вид, продемонстрируют гостям хороший вкус хозяев. В нашем каталоге представлены различные жанры:
- анимализм;
- бытовой жанр;
- лесные, горные, морские пейзажи;
- городские сцены самых красивых городов мира;
- портреты;
- абстракции.
Что мы предлагаем?
Каждый художник в момент написания картины испытывает свои эмоции, а потому и полотна все индивидуальны.
Мы стараемся передать эту уникальность в копиях. Над каждой работой трудится коллектив профессионалов. Полотна пишутся на холсте из красок, по цвету близких к оригинальным. Пигменты передают игру тени и света, переходы цветов, использованные автором. Для печати репродукции на фотобумаге применяются высококачественные чернила и современная техника. Заказывайте у нас любой вариант – мы гарантируем качество любого вида репродукций.
Мы предлагаем репродукции знаменитых полотен недорого. Классика живописи создаст в доме благородную богемную атмосферу, которая будет дарить вам и вашим гостям отличное настроение долгие годы.
Мы готовы напечатать для вас любую репродукцию на фотобумаге, написать на холсте красками. Копия будет полностью повторять авторский стиль и оттенки. Вы также можете выбрать размер и тип репродукции, в том числе и модульные картины. Последние представляют собой либо несколько изображений, объединенных общей идеей, либо одну картину, разделенную на 2-4 части. Полотна в нашем исполнении – это не просто копии, а путь в магический мир искусства по привлекательной цене.