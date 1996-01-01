Картины итальянских художников | Репродукции итальянских художников

Италия – удивительная страна с бескрайними равнинами, горными возвышенностями и морскими просторами под яркими лучами солнца, которые привлекают сотни тысяч туристов. Однако известность страна приобрела благодаря художникам, ставшим великими мастерами живописи, признанными во всем мире. Пейзажи итальянских художников наполнены теплом и светом, а портреты и события в точности передают «дух» средневековой эпохи. Во многих работах читается любовь к роскоши – такие холсты идеально подходят для интерьера, ведь расскажут об утонченном вкусе хозяев каждому гостю, переступившему порог.

Эпохи и известные итальянские мастера

Ренессанс, или эпоха Возрождения – термин, с которым знакомы даже далекие от искусства люди. Предвестником новой художественной культуры Италии стал Проторенессанс в начале 14 века на основе византийско-готических традиций. До этого периода Европы была глубоко погружена в религию, затем произошел толчок развития науки и культуры, а миру были явлены художники итальянского Ренессанса, возводившие древнегреческие традиции, уйдя из иконографии в более объемные и реалистичные изображения.

В 14 веке Джотто ди Бондоне, Никколо Пизано, Симоне Мартине и другие творцы стали реформаторами итальянской живописи, в особенности Джотто с картиной «Поцелуй Иуды». Далее наступил период раннего Возрождения вплоть до окончания 15 века – одним из самых значимых мастеров стал Сандро Боттичелли с картинами «Рождение Венеры», «Бездна Ада», «Венера и Марс».

Пик Ренессанса – Высокое Возрождение

В 15 – 16 веках Ренессанс начал распространятся в других европейских странах. Однако творцы из Европы практически не подписывали свои работы, когда Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэля знает практически каждый. Композиции «великой троицы» хранятся в лучших музеях мира. «Мона Лиза» Леонардо, «Сикстинская мадонна» Рафаэля и «Сотворение Адама» Микеланджело – о создании и величии данных работ можно говорить часами.

Барокко и рококо

Итальянская Реформация и Контрреформация 16 – 17 веков стала толчком для замены эпохи Ренессанса на барокко. В картинах начали прослеживаться динамизм и контрастность. В особенности напряжение и эмоциональность заметны по работам Караваджо «Больной Вакх», «Медуза». Естественным продолжением стало рококо, корни которого уходит в 18 век Франции. Живописцы продолжили изображать светскую жизнь высшего общества, но без пышнотелых фигур и контрастов, которые присущи барокко. Создавали легкие, галантные полотна с пастельными тонами и изысканными позами.

Последующие эпохи в Италии

Постепенно в Европу пришел холодный и рассудительный классицизм, сменил его чувственный и эмоциональный романтизм, а до 19 века художники творили в реализме, изображая обычных людей с лозунгом «Ничего, кроме правды». Начиная с 19 века и по наше время главенствует «другое искусство», или же модернизм. Появился минимализм, поп-арт, сюрреализм и множество других стилей, которые легко уживаются друг с другом. Современные художники постоянно экспериментируют, создавая нетрадиционные способы рисования.