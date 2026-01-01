8 (495) 648-66-468 (800) 775-48-96

О нас

Команда "ДасАрт" приветствует Вас!

Производственная компания с полным циклом производства. Мы изготавливаем плакаты, постеры на бумаге и холсте, картины маслом на холсте в исполнении команды профессиональных художников, багетные рамы.

изготовление картин
Более 100 000 изображений
Любой размер и тип исполнения
Оперативное изготовление
Собственное производство
картина №1картина №2картина №3

Каталог нашего сайта насчитывает более 100 000 изображений и каждое из них мы рады будем изготовить под Ваши нужды: в любом размере и типе исполнения. Профессиональные дизайнеры и оформители с должным вниманием изготовят постер или картину, которые будут долги годы радовать Вас и станут прекрасным украшением интерьера.

Сжатые сроки изготовления

Собственное производство позволяет нам в кратчайшие сроки выполнять заказы любого объема и сложности. Стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня для печатной продукции и 3-4 рабочих дня для работ в рамах и картин маслом. А возможность экспресс-изготовления за 1-2 дня позволит не думать Вам о горящих сроках.

Для продукции с услугой "печать" 1-2 рабочих дня
Для продукции "маслом на холсте в исполнении художника" 3-4 рабочих дня
картина №1картина №2картина №3

Обширный каталог

Каталог сайта имеет удобную фильтрацию и поиск, Вы в любом момент можете найти репродукцию картины известного художника или постер с заданной тематикой. Фильтры по форме, цвету и типу изображения за доли секунды сформирую для Вас необходимые предложения.

картина №1картина №2картина №3
Перейти в каталог
картина для партнерства
Мы открыты к любым формам сотрудничества и партнерства
Мы постоянно развиваемся и всегда готовы предложить Вам интересные решения для любого интерьера: от квартир до многофункциональных офисов.
Будем рады видеть Вас в числе наших постоянных заказчиков.