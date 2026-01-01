О нас
Производственная компания с полным циклом производства. Мы изготавливаем плакаты, постеры на бумаге и холсте, картины маслом на холсте в исполнении команды профессиональных художников, багетные рамы.
Каталог нашего сайта насчитывает более 100 000 изображений и каждое из них мы рады будем изготовить под Ваши нужды: в любом размере и типе исполнения. Профессиональные дизайнеры и оформители с должным вниманием изготовят постер или картину, которые будут долги годы радовать Вас и станут прекрасным украшением интерьера.
Сжатые сроки изготовления
Собственное производство позволяет нам в кратчайшие сроки выполнять заказы любого объема и сложности. Стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня для печатной продукции и 3-4 рабочих дня для работ в рамах и картин маслом. А возможность экспресс-изготовления за 1-2 дня позволит не думать Вам о горящих сроках.
Обширный каталог
Каталог сайта имеет удобную фильтрацию и поиск, Вы в любом момент можете найти репродукцию картины известного художника или постер с заданной тематикой. Фильтры по форме, цвету и типу изображения за доли секунды сформирую для Вас необходимые предложения.