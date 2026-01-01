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Постеры для интерьера - печать в Москве
Более 100 000 изображений постеров для интерьера - от фотографий и гравюр до репродукций известных художников
Наша компания предлагает вам заказать печать постеров любых размеров по выгодной цене. Понравившееся изображение специалисты DasArt перенесут на матовую, глянцевую, самоклеящуюся бумагу или на премиум-холст.
Для печати постеров мы используем профессиональное оборудование. Высокое разрешение и точная цветопередача современных принтеров позволяют получать изображения отличного качества даже при самых сложных цветовых переходах и сочетаниях.
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Наши услуги
Если вы не нашли в каталоге подходящий рисунок, компания DasArt изготовит постер по вашим изображениям или эскизам. Это может быть совершенно любая понравившаяся вам композиция в сети интернет. Достаточно загрузить изображение в хорошем качестве при оформлении заказа или прислать на нашу почту. Воплотите свои идеи в жизнь!
В среднем печать интерьерных постеров производится в течение 2 рабочих дней. Срочная печать осуществляется за 4-6 часов.
По Москве и области действует курьерская доставка. Жители Москвы могут воспользоваться услугой самовывоза. По России и миру доставка осуществляется транспортными компаниями. Оплатить заказ можно банковской картой, на основании счета, через платежную систему, или наличными.
Наша компания предлагает клиентам приятные скидки и бонусы. Например, вы можете стать участником дисконтной системы ДасАрт: размер скидки варьируется от 5 до 15%.
Чтобы сделать заказ, оформите заказ на сайте, позвоните нам или напишите. Мы подробно расскажем вам об условиях и рассчитаем ваш заказ.
Постеры и картины по вашему изображению
Подберем изображение для вас
По вашему техническому заданию
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Наша продукция
У нас можно заказать изготовление постеров, предназначенных для квартиры, офисного помещения и даже улицы. Мы предлагаем печать следующих видов постеров:
- Классические бумажные. Производятся на профессиональном интерьерном плоттере. Формат может быть как традиционным (А0-А4), так и индивидуальным. Мы работаем как с матовой, так и с глянцевой бумагой. Плотность бумаги составляет от 180 до 240 г/м2, а максимальный размер постера 140*300 см.
- Ламинированные. Изделия защищаются специальной пленкой – это актуально, если плакат находится под воздействием УФ-излучения или в непосредственном контакте с людьми.
- Холстовые (дизайнерские). Печатаются на холсте (искусственном или натуральном материале) и устанавливаются в подрамник. Возможно применение деревянного багета.
- Больших размеров. Печатаются на рулонных материалах. Их ширина в среднем составляет 1400 мм. При использовании модульной технологии ограничений по размеру нет.
- Полиграфические. Максимальный формат применяется для печати календарей, афиш и широкоформатных рекламных плакатов для стендов.
- Самоклеящиеся. Изделия прекрасно прилипают к любым поверхностям – в частности к стеклянным, деревянным (в том числе предварительно окрашенным) и металлическим.
- Постеры на жесткой основе. При их изготовлении используется жесткая накатка. Основа может быть магнитной, алюминиевой, пластиковой, пенокартонной. Качественные подвесы, установленные на тыльной стороне, позволяют легко крепить постер к любой стене.
- Художественные (ретро, арт, поп-арт, дрим-арт, фьюжн, мастихин, инфинити, неон и др.). Изготавливаются на высококачественной фотобумаге.
- Фотопостеры.Изготавливаются на профессиональной фотографической бумаге.Имеют плавный градиент и глубокие оттенки.Из таких постеров создаются фотокниги.
Мы гарантируем
- Качественные и проверенные материалы
- 50 лет гарантии на яркость краски
- Высокое качество каждого изделия
- 100% возврат средств в течение 2-х недель
Отзывы
Огромный выбор картин, на мой запрос ответили быстро и через 2 дня доставили вот такой принт на холсте. Обязательно обращусь еще
Достаточно быстро нарисовали картины. Доволен на 100%. Красота) Спасибо Вам большое , вы настоящие профессионалы!
Ввиду отъезда картина понадобилась в исключительно сжатые сроки (буквально в течение дня). Думала, за такой срок нет смысла и обращаться. Но сотрудник Владимир отреагировал мгновенно, помог сориентироваться с вопросами по оформлению, и точно в срок я забрала готовый заказ. Качество даже лучше, чем я ожидала, а с учетом срочности еще и не так дорого. Огромное спасибо!
Спасибо за дружелюбную обстановку и отличную работу. Отдельное спасибо Елене, которая очень помогла мне при оформлении заказа.
Заказали картину маслом, получилась просто бомбическая. Настоящее украшение интерьера. Очень-очень понравилась. Спасибо большое за исполнение. Буду еще клиентом этого салона.
Очень благодарна Владимиру, который подобрал под мой интерьер картины и объяснил почему в моём случае подойдёт именно такой вариант. И он оказался прав! Сейчас картины в интерьере смотрятся великолепно, очень рада, что полностью доверилась! Буду обращаться снова!
Заказала картину в подарок. Доставили быстро, качество картины и рамы хорошее. Закажу теперь себе несколько картин.
Все на высшем качестве! Я в полном восторге!Качественное исполнение. Заказывала постер для внучки, хотела она в своей комнате иметь его. Ко дню рождения ее заказывала. Её комментарий мне приятно было услышать - именно это я и хотела. Меня ж порадовало, что бюджетно.
Хочу в первую очередь, выразить свою благодарность Владимиру и Екатерине! Володя, спасибо Вам, за очень честный труд, и за то общение пока был процесс работы. А так же благодарю Екатерину за её профессионализм! Огромное спасибо Екатерина, за ту красоту которую Вы мне сотворили! Надо отметить всю команду творческих профессианалов, которая трудится в этом не легком деле
Выбор постеров очень приличный, без особых усилий нашёл в необходимой тематике нужные постеры и заказал. Заказ исполняется своевременно, без опозданий, качество постеров очень высокое, не пожалел, что выбрал именно этот сайт для заказов, все было сделано по заказу как надо.
Наиболее популярные тематики постеров
В каталоге вы найдете настенные постеры на самые разные темы: архитектура, история, города и страны, природа, кинематограф, еда и напитки и другие.
- Цветочные композиции. Центральные объекты изображения – растения: зелень на лугу, одиночные цветы, букеты в вазах, цветущие сады. Изделия выполняются в виде высококачественного фото или репродукции картин отечественных или европейских художников.
- Арт-постеры. Такие изделия предназначены для оформления гостиной в просторной квартире с высокими потолками и большими окнами. Основные темы арта: архитектура, животные, люди, геометрия, текстура, персонажи известных мультфильмов.
- Города и страны. Постеры замечательно смотрятся в помещении любого типа. Обычно их применяют для украшения интерьера в офисе. Основные темы: Парк Гауди в Барселоне, итальянские улочки, дворики, набережные, Эйфелева башня, Лондон.
- Природа. Такие постеры украсят интерьер гостиной, кухни, спальни. Основные темы: берега, водопады, горы и скалы, долины, дороги и тропинки, камни, каньоны, ледники, лес, моря и океаны, острова, пещеры, пляжи, побережья, природные явления, сады и парки, ущелья, холмы.
- Еда и напитки. Постеры с натюрмортами хорошо смотрятся на кухне, выполненной в любом современном (в том числе классическом) стиле. Основные темы: напитки, овощи, посуда, продукты питания, самовары, специи, фрукты, ягоды.
- Архитектура. Такие изделия украсят интерьер гостиной, оформленной в любом современном стиле. Темы: аттракционы, башни, вокзалы, гражданские здания, дворики, дворцы, замки и крепости, промышленная и религиозная архитектура.
- Ботаника. Постеры хорошо смотрятся как в квартире, так и во офисе или на даче. Темы: деревья, листья, растения.
- Животные. В каталоге есть как оригинальные произведения, так и репродукции известных картин. Темы: водные обитатели, дикие животные, динозавры, домашние животные, насекомые и птицы.
Самые популярные вопросы
- Заказать Вы можете удобным для Вас способом: через сайт (на странице любого постера или картины, выбрав интересующие Вас параметры продукции — добавить в корзину — далее оформить онлайн-заказ), по телефону, e-mail, Max, Вацап или Telegram, а также посетив наш уютный офис.