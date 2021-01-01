Постеры

Более 70 000 изображений постеров для интерьера - от фотографий и гравюр до репродукций известных художников

Печать — 2 рабочих дня, картины маслом — 4 рабочих дня, экспресс-изготовление — 1 рабочий день

Более 200 багетных рам для примерки онлайн и более 5.000 рам по каталогам наших поставщиков

Полностью свое производство по печати, изготовлению рам и паспарту

Свой штат профессиональных художников и дизайнеров

Самовывоз или доставка курьером по Москве и области, транспортной компанией по РФ и всему миру