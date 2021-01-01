Постеры
Более 70 000 изображений постеров для интерьера - от фотографий и гравюр до репродукций известных художников
Печать — 2 рабочих дня, картины маслом — 4 рабочих дня, экспресс-изготовление — 1 рабочий день
Более 200 багетных рам для примерки онлайн и более 5.000 рам по каталогам наших поставщиков
Полностью свое производство по печати, изготовлению рам и паспарту
Свой штат профессиональных художников и дизайнеров
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Удобная оплата: наличные, банковские карты, платежная ссылка, счет для юр.лиц
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Печать на фотобумаге или холсте
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Изготовление постеров и картин маслом на основе Вашего изображения
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Не нашли нужную картину или постер: найдем необходимое изображение для реализации Вашего заказа
По вашему техническому заданию
Создание любого макета нашими дизайнерами на основе Вашего ТЗ
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