Наши услуги

Если вы не нашли в каталоге подходящий рисунок, компания DasArt изготовит постер по вашим изображениям или эскизам. Это может быть совершенно любая понравившаяся вам композиция в сети интернет. Достаточно загрузить изображение в хорошем качестве при оформлении заказа или прислать на нашу почту. Воплотите свои идеи в жизнь!

В среднем печать интерьерных постеров производится в течение 2 рабочих дней. Срочная печать осуществляется за 4-6 часов.

По Москве и области действует курьерская доставка. Жители Москвы могут воспользоваться услугой самовывоза. По России и миру доставка осуществляется транспортными компаниями. Оплатить заказ можно банковской картой, на основании счета, через платежную систему, или наличными.

Наша компания предлагает клиентам приятные скидки и бонусы. Например, вы можете стать участником дисконтной системы ДасАрт: размер скидки варьируется от 5 до 15%.

Чтобы сделать заказ, оформите заказ на сайте, позвоните нам или напишите. Мы подробно расскажем вам об условиях и рассчитаем ваш заказ.