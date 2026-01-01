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Постеры для интерьера - печать в Москве

Более 100 000 изображений постеров для интерьера - от фотографий и гравюр до репродукций известных художников

Наша компания предлагает вам заказать печать постеров любых размеров по выгодной цене. Понравившееся изображение специалисты DasArt перенесут на матовую, глянцевую, самоклеящуюся бумагу или на премиум-холст.

Для печати постеров мы используем профессиональное оборудование. Высокое разрешение и точная цветопередача современных принтеров позволяют получать изображения отличного качества даже при самых сложных цветовых переходах и сочетаниях.

Печать — 2 рабочих дня, картины маслом — 4 рабочих дня, экспресс-изготовление — 1 рабочий день
Более 200 багетных рам для примерки онлайн и более 5.000 рам по каталогам наших поставщиков
Полностью свое производство по печати, изготовлению рам и паспарту
Свой штат профессиональных художников и дизайнеров
Самовывоз или доставка курьером по Москве и области, транспортной компанией по РФ и всему миру
Удобная оплата: наличные, банковские карты, платежная ссылка, счет для юр.лиц

Популярные тематики

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Тренды

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Онлайн примерка багетных рамОнлайн примерка багетных рам
Печать на фотобумаге или холстеПечать на фотобумаге или холсте
Картины маслом на холсте в исполнении профессиональных художниковКартины маслом на холсте в исполнении профессиональных художников

Популярные арт стили

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Наши услуги

Если вы не нашли в каталоге подходящий рисунок, компания DasArt изготовит постер по вашим изображениям или эскизам. Это может быть совершенно любая понравившаяся вам композиция в сети интернет. Достаточно загрузить изображение в хорошем качестве при оформлении заказа или прислать на нашу почту. Воплотите свои идеи в жизнь!

В среднем печать интерьерных постеров производится в течение 2 рабочих дней. Срочная печать осуществляется за 4-6 часов.

По Москве и области действует курьерская доставка. Жители Москвы могут воспользоваться услугой самовывоза. По России и миру доставка осуществляется транспортными компаниями. Оплатить заказ можно банковской картой, на основании счета, через платежную систему, или наличными.

Наша компания предлагает клиентам приятные скидки и бонусы. Например, вы можете стать участником дисконтной системы ДасАрт: размер скидки варьируется от 5 до 15%.

Чтобы сделать заказ, оформите заказ на сайте, позвоните нам или напишите. Мы подробно расскажем вам об условиях и рассчитаем ваш заказ.

Постеры и картины по вашему изображению

Изготовление постеров и картин маслом на основе Вашего изображения

Подберем изображение для вас

Не нашли нужную картину или постер: найдем необходимое изображение для реализации Вашего заказа

По вашему техническому заданию

Создание любого макета нашими дизайнерами на основе Вашего ТЗ
Свяжитесь с нами

По стилю или назначению помещения

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Популярные постеры

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Девушка (Girl) №68
Девушка (Girl) №68
Цена от
1 270
Стволы деревьев березы
Стволы деревьев березы
Цена от
1 310
Цветущие ветки миндаля
Цветущие ветки миндаля
Ван Гог Винсент
Цена от
1 240
Арт композиция №60
Арт композиция №60
Цена от
1 310
Натюрморт с сиренью в вазе
Натюрморт с сиренью в вазе
Цена от
1 270
Арт танец №3
Арт танец №3
Цена от
1 310
Итальянская улочка
Итальянская улочка
Борелли Гвидо
Цена от
1 240
Парусник (Sailing ship) №2
Парусник (Sailing ship) №2
Цена от
1 300
Две руки тянутся друг к другу
Две руки тянутся друг к другу
Микеланджело
Цена от
1 430
Девятый вал
Девятый вал
Айвазовский Иван
Цена от
1 310
Московский дворик
Московский дворик
Поленов Василий
Цена от
1 230
Утро в сосновом лесу
Утро в сосновом лесу
Шишкин Иван
Цена от
1 300
Пионы (Peonies) №5
Пионы (Peonies) №5
Арнетт Джо Анна
Цена от
1 240
Сад земных наслаждений
Сад земных наслаждений
Босх Иероним
Цена от
1 200
Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Моне Клод
Цена от
1 190
Море и пляж
Море и пляж
Цена от
1 400
Итальянская улочка №2
Итальянская улочка №2
Борелли Гвидо
Цена от
1 270
Абстракция бирюзово-золотая
Абстракция бирюзово-золотая
Цена от
1 310
Рожь
Рожь
Шишкин Иван
Цена от
1 390
Итальянский дворик
Итальянский дворик
Борелли Гвидо
Цена от
1 240
Помощь другу
Помощь другу
Кассиус Маркеллус Кулидж
Цена от
1 300
Мост (Bridge) №22
Мост (Bridge) №22
Цена от
1 310
Африканка с украшениями и золотыми губами №2
Африканка с украшениями и золотыми губами №2
Цена от
1 170
Арт танец №4
Арт танец №4
Цена от
1 300

Наша продукция

У нас можно заказать изготовление постеров, предназначенных для квартиры, офисного помещения и даже улицы. Мы предлагаем печать следующих видов постеров:

  • Классические бумажные. Производятся на профессиональном интерьерном плоттере. Формат может быть как традиционным (А0-А4), так и индивидуальным. Мы работаем как с матовой, так и с глянцевой бумагой. Плотность бумаги составляет от 180 до 240 г/м2, а максимальный размер постера 140*300 см.
  • Ламинированные. Изделия защищаются специальной пленкой – это актуально, если плакат находится под воздействием УФ-излучения или в непосредственном контакте с людьми.
  • Холстовые (дизайнерские). Печатаются на холсте (искусственном или натуральном материале) и устанавливаются в подрамник. Возможно применение деревянного багета.
  • Больших размеров. Печатаются на рулонных материалах. Их ширина в среднем составляет 1400 мм. При использовании модульной технологии ограничений по размеру нет.
  • Полиграфические. Максимальный формат применяется для печати календарей, афиш и широкоформатных рекламных плакатов для стендов.
  • Самоклеящиеся. Изделия прекрасно прилипают к любым поверхностям – в частности к стеклянным, деревянным (в том числе предварительно окрашенным) и металлическим.
  • Постеры на жесткой основе. При их изготовлении используется жесткая накатка. Основа может быть магнитной, алюминиевой, пластиковой, пенокартонной. Качественные подвесы, установленные на тыльной стороне, позволяют легко крепить постер к любой стене.
  • Художественные (ретро, арт, поп-арт, дрим-арт, фьюжн, мастихин, инфинити, неон и др.). Изготавливаются на высококачественной фотобумаге.
  • Фотопостеры.Изготавливаются на профессиональной фотографической бумаге.Имеют плавный градиент и глубокие оттенки.Из таких постеров создаются фотокниги.

Тираж заказа может быть любым. Мы возьмём в работу как печать 1 постера, так и заказ на большие объемы.

Мы гарантируем

  • значок гарантии №1
    Качественные и проверенные материалы
  • значок гарантии №2
    50 лет гарантии на яркость краски
  • значок гарантии №3
    Высокое качество каждого изделия
  • значок гарантии №4
    100% возврат средств в течение 2-х недель

Отзывы

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Огромный выбор картин, на мой запрос ответили быстро и через 2 дня доставили вот такой принт на холсте. Обязательно обращусь еще

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Достаточно быстро нарисовали картины. Доволен на 100%. Красота) Спасибо Вам большое , вы настоящие профессионалы!

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Ввиду отъезда картина понадобилась в исключительно сжатые сроки (буквально в течение дня). Думала, за такой срок нет смысла и обращаться. Но сотрудник Владимир отреагировал мгновенно, помог сориентироваться с вопросами по оформлению, и точно в срок я забрала готовый заказ. Качество даже лучше, чем я ожидала, а с учетом срочности еще и не так дорого. Огромное спасибо!

Изображение для отзыва №4

Спасибо за дружелюбную обстановку и отличную работу. Отдельное спасибо Елене, которая очень помогла мне при оформлении заказа.

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Заказали картину маслом, получилась просто бомбическая. Настоящее украшение интерьера. Очень-очень понравилась. Спасибо большое за исполнение. Буду еще клиентом этого салона.

Изображение для отзыва №6

Очень благодарна Владимиру, который подобрал под мой интерьер картины и объяснил почему в моём случае подойдёт именно такой вариант. И он оказался прав! Сейчас картины в интерьере смотрятся великолепно, очень рада, что полностью доверилась! Буду обращаться снова!

Изображение для отзыва №7

Заказала картину в подарок. Доставили быстро, качество картины и рамы хорошее. Закажу теперь себе несколько картин.

Изображение для отзыва №8

Все на высшем качестве! Я в полном восторге!Качественное исполнение. Заказывала постер для внучки, хотела она в своей комнате иметь его. Ко дню рождения ее заказывала. Её комментарий мне приятно было услышать - именно это я и хотела. Меня ж порадовало, что бюджетно.

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Хочу в первую очередь, выразить свою благодарность Владимиру и Екатерине! Володя, спасибо Вам, за очень честный труд, и за то общение пока был процесс работы. А так же благодарю Екатерину за её профессионализм! Огромное спасибо Екатерина, за ту красоту которую Вы мне сотворили! Надо отметить всю команду творческих профессианалов, которая трудится в этом не легком деле

Изображение для отзыва №10

Выбор постеров очень приличный, без особых усилий нашёл в необходимой тематике нужные постеры и заказал. Заказ исполняется своевременно, без опозданий, качество постеров очень высокое, не пожалел, что выбрал именно этот сайт для заказов, все было сделано по заказу как надо.

Все отзывы

Наиболее популярные тематики постеров

В каталоге вы найдете настенные постеры на самые разные темы: архитектура, история, города и страны, природа, кинематограф, еда и напитки и другие.

  • Цветочные композиции. Центральные объекты изображения – растения: зелень на лугу, одиночные цветы, букеты в вазах, цветущие сады. Изделия выполняются в виде высококачественного фото или репродукции картин отечественных или европейских художников.
  • Арт-постеры. Такие изделия предназначены для оформления гостиной в просторной квартире с высокими потолками и большими окнами. Основные темы арта: архитектура, животные, люди, геометрия, текстура, персонажи известных мультфильмов.
  • Города и страны. Постеры замечательно смотрятся в помещении любого типа. Обычно их применяют для украшения интерьера в офисе. Основные темы: Парк Гауди в Барселоне, итальянские улочки, дворики, набережные, Эйфелева башня, Лондон.
  • Природа. Такие постеры украсят интерьер гостиной, кухни, спальни. Основные темы: берега, водопады, горы и скалы, долины, дороги и тропинки, камни, каньоны, ледники, лес, моря и океаны, острова, пещеры, пляжи, побережья, природные явления, сады и парки, ущелья, холмы.
  • Еда и напитки. Постеры с натюрмортами хорошо смотрятся на кухне, выполненной в любом современном (в том числе классическом) стиле. Основные темы: напитки, овощи, посуда, продукты питания, самовары, специи, фрукты, ягоды.
  • Архитектура. Такие изделия украсят интерьер гостиной, оформленной в любом современном стиле. Темы: аттракционы, башни, вокзалы, гражданские здания, дворики, дворцы, замки и крепости, промышленная и религиозная архитектура.
  • Ботаника. Постеры хорошо смотрятся как в квартире, так и во офисе или на даче. Темы: деревья, листья, растения.
  • Животные. В каталоге есть как оригинальные произведения, так и репродукции известных картин. Темы: водные обитатели, дикие животные, динозавры, домашние животные, насекомые и птицы.

Тираж заказа может быть любым. Мы возьмём в работу как печать 1 постера, так и заказ на большие объемы.

Самые популярные вопросы

  • Заказать Вы можете удобным для Вас способом: через сайт (на странице любого постера или картины, выбрав интересующие Вас параметры продукции — добавить в корзину — далее оформить онлайн-заказ), по телефону, e-mail, Max, Вацап или Telegram, а также посетив наш уютный офис.