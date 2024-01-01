Если обратиться к понятию постера, то он является ничем иным как художественным плакатом, который изначально создавался для агитационных, учебных или рекламных целей. Но за более чем век своего существования он перекочевал с уличных стен в домашние и офисные интерьеры. И сегодня традиционным постером с надписью не удивить никого. Он стал обыденным элементом современной культуры.

Постеры с надписями: какими они могут быть?

Категория постеров с надписями считается классической. Претерпев за долгие десятилетия многочисленные изменения, плакаты условно разделились на:

полностью текстовые – на постере размещается какой-либо текст без иллюстраций и фоновых изображений;

надписи с изображением – на холст наносится дополнительная иллюстрация или другая графика;

цитаты с иллюстрациями и без них – на бумаге печатается изречение философа, прозаика или поэта;

реклама в стиле ретро или агитация – постер стилизуется под плакат из прошлого.

Постер впишется в современный стиль, окажется уместен в скандинавских интерьерах, комнатах в стиле прованс, хай-тек. Он подойдет и для украшений стен лофта, особенно с панорамными окнами и видом на большой город.

Несмотря на свою универсальность, в отличие от картины постер с надписью не подходит для некоторых интерьеров. Не стоит его вешать на стену, если убранство комнаты выполнено в классическом стиле – интерьерное украшение будет смотреться инородно.

Поэтому подобные плакаты в виде подарка стоит рассматривать с осторожностью. Нужно быть уверенным в том, что он впишется в обстановку. В противном случае постер отправиться пылиться на дальнюю полку, или вовсе будет передарен.

Конечно, в нашем каталоге представлено множество вариантов постеров с текстом. Однако можно сделать и свой собственный. Такой интерьерный акцент получится максимально индивидуализировать или адаптировать под идеальный подарок.

Как сделать свой дизайн постера с надписью?

Подготовить макет для печати можно в любом графическом редакторе – от растрового до векторного. Сделать это просто:

Придумать надпись – короткая фраза или всего 1-2 слова. Длинный текст используется довольно редко, в основном, для стилизации под старинную газетную вырезку.

Подобрать шрифт – в интернете можно найти шрифты на любой вкус и цвет, на многих сайтах они бесплатные. Шрифт должен соответствовать текстовому содержанию и общей стилистике.

Выбрать фоновое изображение – это может быть текстура, однотонный или градиентный фон, картинка с видом на город или пейзаж. Главное, чтобы фон подчеркивал тему надписи или был контрастным к ней.

Наложить необходимые эффекты – возможных вариантов здесь множество. Главное – не переусердствовать и вовремя остановиться.

Если нет навыков работы с графическими редакторами, можно обратиться к дизайнеру, или же использовать готовый постер – в интернете их достаточно.