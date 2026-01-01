- Интернет магазин картин
- Продукция и услуги
Продукция и услуги
В современном мире искусство становится неотъемлемой частью повседневной жизни. Оно наполняет пространство красотой, вдохновением и индивидуальностью. Мы предоставляем широкий спектр продукции и услуг, которые охватывают как классическое искусство, так и современные направления. Как и вы, наша команда стремится окружить себя красивыми вещами и хочет создавать что-то особенное. В нашей дружной компании работают:
- профессиональные графические дизайнеры, которые создадут красивый макет (даже из изображений плохого качества) или помогут с поиском и реализацией творческой задумки
- профессиональные художники, с опытом работы более 15-ти лет, которые нарисуют картины в современном или классическом стиле, смогут художественно украсить принт различными покрытиями (текстурный арт-гель, авторская текстура, эпоксидная смола и т.д.)
- мастера багетного и оформительского дела (багетные рамы, подрамник, оформление в паспарту и стекло)
- грамотные и ненавязчивые менеджеры, которые подскажут какая продукция и услуги будут смотреться наиболее выигрышно, смогут подобрать индивидульные решения для вас как по составу заказа, так и по бюджету
В нашем офисе можно посмотреть примеры готовых работ, образцов багета и паспарту. Мы с радостью проконсультируем Вас по типам и видам продукции. Мы работаем как по своему каталогу, так и по любым Вашим референсам и пожеланиям. Полный цикл производства позволяет изготавливать картины и постеры в сжатые сроки без ущерба для качества.
Художественные услуги для Картин маслом
Художественные услуги для Печать на холсте
Другие виды продукции и услуг
Если Вы не уверены в цветопередаче - можно оформить бесплатную цветопробу