Сегодня много изображений, которые выделяются талантом и искусством. Фотоизображения, афиши, рекламные и мотивирующие плакаты. С помощью таких можно ощутить все, что автор хотел передать. Купить плакат на стену можно без оформления в багетную раму. Плакаты выдаются в рулоне и Вы сможете вставить их в имеющуюся у Вас раму, либо разместить в интерьере - прикрепив к твердой поверхности на клей или двусторонний скотч.

Плакаты используются в интерьере не только для украшения стен, но и для выполнения практических функций. Так, ряд небольших плакатов, расположенных один над другим, сделает потолок визуально выше. Если же вы хотите зрительно расширить узкую стену, повесьте на неё широкий постер.

Печать плакатов осуществляется на профессиональных интерьерных принтерах с высоким разрешением. У нас вы можете заказать изготовление плакатов на бумаге, самоклеящейся пленке или на холсте.