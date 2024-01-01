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Печать плакатов
Сегодня много изображений, которые выделяются талантом и искусством. Фотоизображения, афиши, рекламные и мотивирующие плакаты. С помощью таких можно ощутить все, что автор хотел передать. Купить плакат на стену можно без оформления в багетную раму. Плакаты выдаются в рулоне и Вы сможете вставить их в имеющуюся у Вас раму, либо разместить в интерьере - прикрепив к твердой поверхности на клей или двусторонний скотч.
Плакаты используются в интерьере не только для украшения стен, но и для выполнения практических функций. Так, ряд небольших плакатов, расположенных один над другим, сделает потолок визуально выше. Если же вы хотите зрительно расширить узкую стену, повесьте на неё широкий постер.
Печать плакатов осуществляется на профессиональных интерьерных принтерах с высоким разрешением. У нас вы можете заказать изготовление плакатов на бумаге, самоклеящейся пленке или на холсте.
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Преимущества плакатов на стену
Плакаты на стену самый бюджетный вариант продукции. Доступно несколько вариантов материала для изготовления: фотобумага, самоклеющаяся пленка, холст эконом или холст премиум. Мы можем обрезать плакат в размер, либо изготовить с дополнительными белыми полями от 1 до 30 см.
Зачастую плакаты на стену покупают, чтобы заменить изображение в существующей рамке или когда купили готовую заготовку (рама + стекло + задник). Для оформления заказа Вам необходимо знать внутренний периметр рамы - это и будет необходимый размер плаката.
Такие работы для длительного использования возможны, если размещать их под стеклом, предварительно выполнив накатку изображения на жесткую основу.
Очень часто плакаты покупают для мотивационных целей в офис, театральные, рекламные и кино афиши для дома. Это интересное решение в стиле минимализм.
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Как выбрать настенный плакат?
С помощью правильно подобранного настенного плаката можно полностью преобразить помещение, придав интерьеру свежий и актуальный вид. Но выбрать плакат на стену – не такая простая задача как кажется.
- Определитесь с подходящим сюжетом плаката. В интерьере кухни гармонично будут смотреться плакаты с изображением еды, библиотеки, с книгами или портретами писателей. Для детской комнаты выбирайте плакаты c героями мультфильмов или видеоигр, которые нравятся вашему ребенку, или обучающие – например, с таблицей умножения, правилами русского языка, алфавитом, картой стран мира. Возможно, такой принцип покажется вам банальным, но, если немного поэкспериментировать с размерами полотен, получится очень даже интересно и нестандартно.
- Абстрактные плакаты – это современно. Если вы сомневаетесь в том, что плакат с пейзажем или цветами впишется в интерьер, обратите внимание на абстрактные полотна. На первый взгляд нелепые и несуразные картинки могут стать настоящими арт-объектами.
- Сюжет выбран – задумайтесь о цветовом решении. Желательно, чтобы плакат не только сочетался со стилем оформления интерьера помещения, но и имел с ним объединяющие цвета. Необычным решением станут дерзкие акценты в виде черно - белых или винтажных принтов.
- Композиции из плакатов, обрамленных в рамки, выглядят более аккуратными и стильными. Рамки могут быть одинаковыми или разными, сочетающимися между собой. В тренде – аккуратные минималистичные рамки, сделанные из одного материала, но разных цветов.
Как правильно разместить плакат на стене?
Плакат больших размеров обычно размещается один на стене – но так, чтобы он не занимал её полностью. Свободными должны оставаться участки размером не менее 20 сантиметров до мебели или угла комнаты и не менее 40 сантиметров до потолка.
Небольшие полотна зачастую объединяются в композицию. Настенные плакаты могут располагаться симметрично в одну линию или по диагонали, иметь форму прямоугольника с преобладающей высотой или шириной. При несимметричном расположении постеров дизайн интерьера получается более современным и динамичным.
Правила выбора плаката
Купить плакаты на стену нужно правильно. Чтобы не допустить ошибок, были разработаны особые рекомендации. Так, важно учитывать:
- размер полотна;
- выбор материала печати;
- подачу;
- расположение.
Посредством оформления можно любой плакат подобрать под интерьер. Отдельно стоит упомянуть о плакатах советских или агитационных, они особенно популярны в последнее время.
Как выбрать плакат для интерьера?
Дизайнеры советуют учесть:
- для офиса подойдут плакаты с мотивацией, направленные на повышение работоспособности сотрудников;
- для детской комнаты плакаты с героями кинофильмов или эстрады;
- в тематические заведения подойдут плакаты соответствующей тематики, например, для стоматологии - плакаты с изображением улыбающихся людей;
- плакаты в стиле минимализм для современных интерьеров, плакаты художников для любого стиля интерьера
Где купить
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