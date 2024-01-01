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Картины на стену для интерьера
Собственник имущества, даже квартиры небольшой площади, хочет сделать ее уникальной. Для этого они выбирают повесить на стены известные картины. Сегодня они становятся более популярными, тем более что вешать их можно на стене в гостиной, на кухне и других помещениях.
Для оформления пространства лучше использовать стильные, модные реплики на заказ разного размера. Стоят они недорого и, кроме этого, подойдут под помещение, выполненное в любом стиле: классический, минимализм, рококо и пр. По этой причине современные картины выбирают для дома, офиса, ресторанов и иных заведений.
В каталоге представлены картины, с помощью которых можно недорого и стильно оформить интерьер любого помещения. У нас вы найдете картины известных мастеров и произведения современных авторов. Оформление багетными рамами делает полотна законченными и изящными, ведь картина в раме выглядит гораздо презентабельнее, чем просто принт.
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Преимущества картин для интерьера
Хотите купить стильные картины, которые выполняют профессиональные оформители или художники? Преимущества будут очевидными:
- можно сделать акцент на оформлении помещения;
- наполнить пространство новизной, креативом и свежим дыханием;
- создать приятную атмосферу, располагающую к приятному общению;
- создать впечатление человека с отменным вкусом;
- можно создавать стильную обстановку без больших затрат.
Хорошая идея - репродукции известных художников.
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Процесс производства картин
Картины производятся 2 методами:
- печать на бумажной, пленочной или холстовой основе (используются профессиональные типографические принтеры);
- ручная прорисовка масляными красками на холсте.
Как выбрать картину?
Картина, как и любой другой вид декора, должна вписываться в цветовую гамму помещения. При этом, полотно может быть выполнено как в тонах комнаты, так и в контрастных тонах (при условии, что они сочетаются друг с другом). Картину следует подбирать по:
- тематике – вашему вниманию представлены цветочные композиции, пейзажи, арт- изображения, снимки еды и т.д.;
- размеру и форме – мы изготавливаем маленькие и большие картины различных форм;
- материалу печати – печать на холсте позволит придать картине облик, близкий к оригинальным произведениям;
- типу рамы – деревянные рамы отличаются фактурой, цветом и другими характеристиками.
Как правильно вешать картину
Красивые картины в раме будет выполнять свое назначение, если они будут повешены по всем правилам. Например, речь идет о:
- необходимости избегать влажных помещений, которые хорошо продуваются - если этого не сделать, покрытие может быть испорчено;
- нужно избегать попадания на фото прямых солнечных лучей, чтобы краски как можно дольше сохранились в первоначальном виде;
- вешать полотна лучше на нейтральном фоне - на цветной поверхности с узорами дополнительный декор будет потерян или будет выглядеть неуместно;
- вешать картины лучше на уровне глаз, чтобы ими было удобно любоваться. В случае низкого или очень высокого расположения смотреть на них будет неудобно;
- Отлично будут смотреться коллекции из картин на одной стене.
Где купить
Для нестандартного украшения помещения стоит посетить наш интернет-магазин dasart.ru, где можно купить картины в раме или без. В нашем ассортименте есть изображения высокого качества, цена при этом на них будет доступной. Картины в Москве, купленные у нас, обладают такими сильными сторонами:
- универсальность - в каталоге выбрать можно продукцию с разными сюжетами, темой, цветом. При выборе декора следует учитывать свои предпочтения, стиль помещения, назначение его, где декор будет висеть;
- длительный период использования - это практичный холст, за которым ухаживать особо не нужно. Изображение, которое не боится УФ-лучей, в течение нескольких лет будет радовать своим видом;
- доступность - у нас собственное производство, поэтому приобрести товар можно недорого и быстро.
Помимо этого, доставка изображений и картин для стен есть по Москве, России, а также в другие страны транспортной компанией. Также можно забрать заказ самостоятельно из московского офиса. Услуга самовывоза бесплатная.
Картины на холсте – отличный подарок другу или деловому партнеру
Наш интернет-магазин готов предложить своим клиентам большой выбор картин разных размеров. В качестве изображений на наших картинах можно видеть известные полотна, популярные фотографии и многое другое. Их можно разместить:
- на пустой стене спальни или над кроватью;
- в гостиной над диваном;
- на кухне над столом;
- в рабочем кабинете и т.д.