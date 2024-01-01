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Картины на стену для интерьера

Собственник имущества, даже квартиры небольшой площади, хочет сделать ее уникальной. Для этого они выбирают повесить на стены известные картины. Сегодня они становятся более популярными, тем более что вешать их можно на стене в гостиной, на кухне и других помещениях.

Для оформления пространства лучше использовать стильные, модные реплики на заказ разного размера. Стоят они недорого и, кроме этого, подойдут под помещение, выполненное в любом стиле: классический, минимализм, рококо и пр. По этой причине современные картины выбирают для дома, офиса, ресторанов и иных заведений.

В каталоге представлены картины, с помощью которых можно недорого и стильно оформить интерьер любого помещения. У нас вы найдете картины известных мастеров и произведения современных авторов. Оформление багетными рамами делает полотна законченными и изящными, ведь картина в раме выглядит гораздо презентабельнее, чем просто принт.

Печать — 2 рабочих дня, картины маслом — 4 рабочих дня, экспресс-изготовление — 1 рабочий день
Более 200 багетных рам для примерки онлайн и более 5.000 рам по каталогам наших поставщиков
Полностью свое производство по печати, изготовлению рам и паспарту
Свой штат профессиональных художников и дизайнеров
Самовывоз или доставка курьером по Москве и области, транспортной компанией по РФ и всему миру
Удобная оплата: наличные, банковские карты, платежная ссылка, счет для юр.лиц

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Флюид арт
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Ночной город
Собаки играют в покер
Три обезьяны
Яркие
Золотые
Онлайн примерка багетных рам
Печать на фотобумаге или холсте
Картины маслом на холсте в исполнении профессиональных художников

Преимущества картин для интерьера

Хотите купить стильные картины, которые выполняют профессиональные оформители или художники? Преимущества будут очевидными:

  • можно сделать акцент на оформлении помещения;
  • наполнить пространство новизной, креативом и свежим дыханием;
  • создать приятную атмосферу, располагающую к приятному общению;
  • создать впечатление человека с отменным вкусом;
  • можно создавать стильную обстановку без больших затрат.

Хорошая идея - репродукции известных художников.

Популярные арт стили

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Изобразительное искусство
Цветная фотография
Ч/б фотография
Гравюры
Постеры и картины по вашему изображению
Изготовление постеров и картин маслом на основе Вашего изображения
Подберем изображение для вас
Не нашли нужную картину или постер: найдем необходимое изображение для реализации Вашего заказа
По вашему техническому заданию
Создание любого макета нашими дизайнерами на основе Вашего ТЗ
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По стилю или назначению помещения

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Классический
Современный
Скандинавский
Лофт
Ар-деко
Детская
Для кухни
Для ванной

Популярные картины в раме

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Девушка (Girl)
Девушка (Girl)
Цена от
1350 Р
Стволы деревьев березы
Стволы деревьев березы
Цена от
1380 Р
Красная текстура
Красная текстура
Цена от
1200 Р
Море и пляж
Море и пляж
Цена от
1520 Р
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Ван Гог Винсент
Цена от
1300 Р
Фрида Кало
Фрида Кало
Цена от
1370 Р
Парк Гауди в Барселоне
Парк Гауди в Барселоне
Цена от
1440 Р
Итальянская улочка
Итальянская улочка
Борелли Гвидо
Цена от
1300 Р
Ночное кафе в Арле (Night Cafe in Arles)
Ночное кафе в Арле (Night Cafe in Arles)
Ван Гог Винсент
Цена от
1300 Р
Арт композиция
Арт композиция
Цена от
1430 Р
Мост (Bridge)
Мост (Bridge)
Цена от
1380 Р
Кафе (Cafe)
Кафе (Cafe)
Цена от
1200 Р
Арт танец
Арт танец
Цена от
1380 Р
Арт композиция
Арт композиция
Цена от
1380 Р
Москва (Moscow)
Москва (Moscow)
Цена от
1380 Р
Пионы (Peonies)
Пионы (Peonies)
Арнетт Джо Анна
Цена от
1300 Р
Итальянская улочка
Итальянская улочка
Борелли Гвидо
Цена от
1350 Р
Объятия
Объятия
Цена от
1440 Р
Пионы
Пионы
Цбигнив Копания
Цена от
1340 Р
Зимний пейзаж в Швейцарии
Зимний пейзаж в Швейцарии
Цена от
1450 Р
Красивый силуэт обнажённого женского тела в тени от волнистых линий
Красивый силуэт обнажённого женского тела в тени от волнистых линий
Цена от
1200 Р
Дерево жизни
Дерево жизни
Климт Густав
Цена от
1380 Р
Парусник (Sailing ship)
Парусник (Sailing ship)
Цена от
1370 Р
Лондон (London)
Лондон (London)
Цена от
1380 Р
Мы гарантируем
Качественные и проверенные материалы
50 лет гарантии на яркость краски
Высокое качество каждого изделия
100% возврат средств в течение 2-х недель

Процесс производства картин

Картины производятся 2 методами:

  • печать на бумажной, пленочной или холстовой основе (используются профессиональные типографические принтеры);
  • ручная прорисовка масляными красками на холсте.

Если изображение распечатано на бумаге, то под картину устанавливается основа из ДВП для создания опоры, а картина защищается с помощью обычного (классического), антибликового или музейного стекла. Последний вид стекла надежнее всего защищает изображение от выгорания и ультрафиолетового излучения, сохраняя при этом высокую прозрачность (около 98%).

Как выбрать картину?

Картина, как и любой другой вид декора, должна вписываться в цветовую гамму помещения. При этом, полотно может быть выполнено как в тонах комнаты, так и в контрастных тонах (при условии, что они сочетаются друг с другом). Картину следует подбирать по:

  • тематике – вашему вниманию представлены цветочные композиции, пейзажи, арт- изображения, снимки еды и т.д.;
  • размеру и форме – мы изготавливаем маленькие и большие картины различных форм;
  • материалу печати – печать на холсте позволит придать картине облик, близкий к оригинальным произведениям;
  • типу рамы – деревянные рамы отличаются фактурой, цветом и другими характеристиками.

Рамки могут быть одинаковыми или разными, сочетающимися между собой. В тренде – аккуратные минималистичные рамки, сделанные из одного материала, но разных цветов.

Как правильно вешать картину

Красивые картины в раме будет выполнять свое назначение, если они будут повешены по всем правилам. Например, речь идет о:

  • необходимости избегать влажных помещений, которые хорошо продуваются - если этого не сделать, покрытие может быть испорчено;
  • нужно избегать попадания на фото прямых солнечных лучей, чтобы краски как можно дольше сохранились в первоначальном виде;
  • вешать полотна лучше на нейтральном фоне - на цветной поверхности с узорами дополнительный декор будет потерян или будет выглядеть неуместно;
  • вешать картины лучше на уровне глаз, чтобы ими было удобно любоваться. В случае низкого или очень высокого расположения смотреть на них будет неудобно;
  • Отлично будут смотреться коллекции из картин на одной стене.

Где купить

Для нестандартного украшения помещения стоит посетить наш интернет-магазин dasart.ru, где можно купить картины в раме или без. В нашем ассортименте есть изображения высокого качества, цена при этом на них будет доступной. Картины в Москве, купленные у нас, обладают такими сильными сторонами:

  • универсальность - в каталоге выбрать можно продукцию с разными сюжетами, темой, цветом. При выборе декора следует учитывать свои предпочтения, стиль помещения, назначение его, где декор будет висеть;
  • длительный период использования - это практичный холст, за которым ухаживать особо не нужно. Изображение, которое не боится УФ-лучей, в течение нескольких лет будет радовать своим видом;
  • доступность - у нас собственное производство, поэтому приобрести товар можно недорого и быстро.

Помимо этого, доставка изображений и картин для стен есть по Москве, России, а также в другие страны транспортной компанией. Также можно забрать заказ самостоятельно из московского офиса. Услуга самовывоза бесплатная.

Картины на холсте – отличный подарок другу или деловому партнеру

Наш интернет-магазин готов предложить своим клиентам большой выбор картин разных размеров. В качестве изображений на наших картинах можно видеть известные полотна, популярные фотографии и многое другое. Их можно разместить:

  • на пустой стене спальни или над кроватью;
  • в гостиной над диваном;
  • на кухне над столом;
  • в рабочем кабинете и т.д.

Купить картину, обрамленную багетом, можно со скидкой. Следите за специальными акциями нашей компании. Для постоянных клиентов действует дисконтная система