Картины Три обезьяны | Репродукции картин художников с тремя обезьянами
Картины, на которых изображены представители фауны, пользуются повышенным спросом. Такие произведения искусства привносят в помещение особую гармонию, помогают приблизиться к природе. Но если в дополнение к этому есть желание задать обстановке «нотки» мудрости, тогда стоит купить современную картину «Три обезьяны». Чем она уникальна? Что здесь важно учесть?
Интересные факты из истории «Трёх обезьян»
С XVII столетия над входом в храм Никко Тосё-гу (Япония) было расположено резное панно, на котором были изображены 3 обезьяны. Об этом произведении искусства знают во всём мире, а его смысл заключается в пословице «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».
Учёные отмечают, что такие слова ещё в VIII столетии пришли в Страну восходящего солнца из Поднебесной. Также есть мнение о том, что такая символика присутствовала в Азии у буддистских монахов и появилась ещё в древней индуистской традиции. Старейший памятник, на котором представлена одна обезьяна, возвели в 1559 году.
Три обезьяны стали знаком мудрости, которую люди проявляют в обычной жизни. На резном панно они сидят в ряд: у одной обезьяны (Мидзару) лапами закрыты глаза, у другой (Ивадзару) — рот, у третьей (Кикадзару) — уши.
Современная картина «Три обезьяны» представлена либо как цельное полотно, либо на трёх натуральных холстах, и это HD-изображение, полученное с использование качественного оборудования. Даже спустя много лет такое панно не выцветет и не утратит первоначальную форму. Каждая часть натянута на деревянный подрамник и оснащена подвесом для фиксации на стене.
На холсте изображена обезьяна в наушниках, обезьяна в очках и обезьяна в маске. Такое произведение искусства прекрасно впишется в интерьер комнаты любого назначения (от спальни до кухни) и стиля (от классики до лофт). Картина «Три обезьяны» окажется уместной и в помещении нежилого назначения: например, в офисе, автосалоне, баре, магазине. Её можно приобрести как для личных целей, так и для вручения в качества подарка близкому человеку, другу, коллеге.
Современная картина «Три обезьяны» не обрамлена в багет или раму. Благодаря этому все три композиции смотрятся, как единое целое, сюжет плавно переходит от одного полотна к другому, причём вне зависимости от того, в какой последовательности будут расположены полотна.
О расположении картины
«Трёх обезьян» можно расположить по горизонтали в один ряд или в виде лесенки. Здесь всё зависит от интерьерных особенностей и от личного желания обладателя такого панно. Главное – не забывать о симметрии.
Горизонтальная картина наиболее уместна над столом, диваном или иным предметом мебели. Не стоит размещать полотно чрезмерно высоко. Можно мысленно отметить уровень, куда попадает взгляд, и учесть, что именно на это место должна ориентировочно приходиться центральная часть полотна. Лучше всего, если ширина произведения искусства будет равна около 80-90 процентов от ширины предмета мебели.
Нет необходимости в том, чтобы каким-то специальным образом подготавливать место размещения под картину, как, например, в случае с фотообоями. Каждому под силу справиться с этой задачей. Лучше всего разместить изображение на уровне глаз — это ориентировочно 160-180 сантиметров от пола.
Современная картина «Три обезьяны» выглядит оригинально и ярко. Такое панно не идёт вразрез с общепринятыми идеями сочетания цветов и рекомендациями дизайнеров. Данное произведение искусства не только несёт в себе тонкий смысл, но ещё и не похоже ни на одно другое.