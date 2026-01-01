Картины, на которых изображены представители фауны, пользуются повышенным спросом. Такие произведения искусства привносят в помещение особую гармонию, помогают приблизиться к природе. Но если в дополнение к этому есть желание задать обстановке «нотки» мудрости, тогда стоит купить современную картину «Три обезьяны». Чем она уникальна? Что здесь важно учесть?

Интересные факты из истории «Трёх обезьян»

С XVII столетия над входом в храм Никко Тосё-гу (Япония) было расположено резное панно, на котором были изображены 3 обезьяны. Об этом произведении искусства знают во всём мире, а его смысл заключается в пословице «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».

Учёные отмечают, что такие слова ещё в VIII столетии пришли в Страну восходящего солнца из Поднебесной. Также есть мнение о том, что такая символика присутствовала в Азии у буддистских монахов и появилась ещё в древней индуистской традиции. Старейший памятник, на котором представлена одна обезьяна, возвели в 1559 году.

Три обезьяны стали знаком мудрости, которую люди проявляют в обычной жизни. На резном панно они сидят в ряд: у одной обезьяны (Мидзару) лапами закрыты глаза, у другой (Ивадзару) — рот, у третьей (Кикадзару) — уши.

Современная картина «Три обезьяны» представлена либо как цельное полотно, либо на трёх натуральных холстах, и это HD-изображение, полученное с использование качественного оборудования. Даже спустя много лет такое панно не выцветет и не утратит первоначальную форму. Каждая часть натянута на деревянный подрамник и оснащена подвесом для фиксации на стене.

На холсте изображена обезьяна в наушниках, обезьяна в очках и обезьяна в маске. Такое произведение искусства прекрасно впишется в интерьер комнаты любого назначения (от спальни до кухни) и стиля (от классики до лофт). Картина «Три обезьяны» окажется уместной и в помещении нежилого назначения: например, в офисе, автосалоне, баре, магазине. Её можно приобрести как для личных целей, так и для вручения в качества подарка близкому человеку, другу, коллеге.

Современная картина «Три обезьяны» не обрамлена в багет или раму. Благодаря этому все три композиции смотрятся, как единое целое, сюжет плавно переходит от одного полотна к другому, причём вне зависимости от того, в какой последовательности будут расположены полотна.