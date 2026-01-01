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Наши работы - фотографии готовых работ
Изготовление любой копии картины - в нашей команде работают художники с академическим образованием и опытом работы более 15 лет! Нарисуем копию картины любого размера от 30*30 см до 400*140 см. Более 100,000 сюжетов в нашем каталоге, выполним работу также по Вашему файлу или запросу на поиск картины. 100% возврат средств, если работа Вам не понравится. Внесение правок, если возникнет такая необходимость, возможно в нашей мастерской (наш адрес).
Для печатных форматов изделий (постеры и репродукции на холсте) возможно добавление художниками студии авторского декорирования или покрытие текстурным арт гелем - мы знаем как сделать любую картину еще более привлекательной и желанной.
- Картина маслом в классическом стиле - 11
- Копия картины Климта (эксклюзивная прорисовка)
- Копия картины Климта (эксклюзивная прорисовка) - 2
- Копия картины Климта (эксклюзивная прорисовка) - 3
- Копия картины Ван Гога - 1
- Картина маслом в современном стиле - 23
- Пионы в вазе
- Арт вихрь
- Копия картины Франсуа Буше
- Картина маслом в классическом стиле - 17
- Картина маслом в эксклюзивной прорисовке - Венеция
- Картина маслом "Голландия"
- Картина маслом в современном стиле - 20
- Картина маслом в современном стиле - 22
- Фактурная картина с горой
- Картина маслом с зайцем в эксклюзивной прорисовке
- Картина маслом в классическом стиле - 28
- Картина маслом "Москва в стиле Ван Гога"
- Картина маслом в современном стиле - 30
- Картина маслом в современном стиле - 31
- Копия картины "Ирисы" Ван Гога
- Копия картины Рериха
- Пейзаж Италии