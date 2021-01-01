Доставка и оплата
Мы сможем доставить Ваш заказ в любую точку мира
- по Москве - курьерской службой
- по Московской области собственными курьерами или транспортной компанией
- по России транспортной компанией СДЕК или любой другой (на Ваш выбор) компанией
- по миру (СДЕК, DHL)
- также возможен самовывоз из нашего офиса
Стоимость доставки
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Москве
Минимальная сумма заказа — 2 500
При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290
При заказе от 4 000 — бесплатно
Доставка габаритного заказа
Доставка по Московской области
Минимальная сумма заказа — 2 500
При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — 290
При заказе от 8 000 — бесплатно
Доставка габаритного заказа
Доставка в регионы РФ
Минимальная сумма заказа — 900
При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
При заказе от 8 000 — бесплатно
Доставка габаритного заказа
Упаковка постеров и картины для доставкиВсе постеры и картины надежно упаковываются. При доставке мы берем на себя всю ответственность за сохранность готового изделия. Если по какой то причине и по вине транспортной компании картина будет повреждена — мы гарантируем оперативную отправку Вам нового изделия.
Сроки изготовления
Стандартный срок изготовления для плакатов, постеров на подрамнике — 2 рабочих дня
Стандартный срок изготовления постеров в раме, картин маслом на холсте — 3-4 рабочих дня
Экспресс-изготовление любого изделия — 1 рабочие сутки
Оплата заказа
наличными (при доставке курьером или наложенным платежом при доставке транспортной компанией);
безналичная оплата банковской картой через платежную ссылку Альфа-банк;
безналичная оплата на основе счета для юридических и физических лиц.
Не требуется предоплата заказа для физических лиц, при стоимости заказа до 25 000 руб.
При стоимости заказа свыше 25 000 руб. необходима предоплата в размере от 50% стоимости заказа.
ГарантииКомпания "Дас Арт" гарантирует высокое качество каждого изделия.
экологичные материалы;
50 лет яркости красок;
плотный натуральный холст, который не провиснет с годами;
багетные рамы ведущих производителей России, Италии и Испании.