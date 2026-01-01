Доставка и оплата

Доставка по Московской области

Минимальная сумма заказа — 3 000 руб.

При заказе от 3 000 до 15 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 1 490

При заказе от 3 000 до 15 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании

При заказе от 15 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно

При заказе от 15 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании