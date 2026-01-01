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- Доставка и оплата
Доставка и оплата
Мы сможем доставить Ваш заказ в любую точку мира
- по Москве - курьерской службой
- по Московской области собственными курьерами или транспортной компанией
- по России транспортной компанией СДЕК или любой другой (на Ваш выбор) компанией
- по миру (СДЕК, DHL)
- также возможен самовывоз из нашего офиса
Стоимость доставки
Самовывоз — бесплатно
Самовывоз — г.Москва, проспект Мира 101Вс2, 1-й этаж (контакты)
Доставка по Москве
Минимальная сумма заказа — 3 000 руб.
При заказе от 3 000 до 10 000 руб. — 790
При заказе от 10 000 руб. — бесплатно
Доставка по Московской области
Минимальная сумма заказа — 3 000 руб.
При заказе от 3 000 до 15 000 руб. до 10 км от МКАД курьером — 1 490
При заказе от 3 000 до 15 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
При заказе от 15 000 руб. до 10 км от МКАД — бесплатно
При заказе от 15 000 руб. свыше 10 км от МКАД курьером или транспортной компанией — стоимость рассчитывается по тарифам транспортной компании
Доставка в регионы РФ
Минимальная сумма заказа — 900 руб.
При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании
При заказе от 8 000 руб. — бесплатно
Упаковка постеров и картины для доставкиВсе постеры и картины надежно упаковываются. При доставке мы берем на себя всю ответственность за сохранность готового изделия. Если по какой то причине и по вине транспортной компании картина будет повреждена — мы гарантируем оперативную отправку Вам нового изделия.
Сроки изготовления
Стандартный срок изготовления для плакатов, постеров на подрамнике —2 рабочих дня
Стандартный срок изготовления постеров в раме, картин маслом на холсте —3-4 рабочих дня
Экспресс-изготовление любого изделия — 1 рабочие сутки
Оплата заказа
При самовывозе в офисе:
- Не требуется предоплата заказа для физических лиц, при стоимости заказа до 25 000 руб. При стоимости заказа свыше 25 000 руб. необходима предоплата в размере от 50% стоимости заказа;
- Варианты оплаты: наличными, по платежной ссылке, сформированной менеджером, картой с помощью платежного терминала в офисе, на основании выставленного счета
Оплата при наличии в заказе доставки курьером по Москве и области:
- Вариант 1: 100% предоплата на основании платежной ссылки или счета
- Вариант 2: Не обязательна предоплата для заказов до 25 000 руб, при стоимости заказа свыше 25 000 руб. - 50% предоплата от стоимости заказа в день оформления
Остаток можно оплатить в день доставки перед доставкой на основании выставленной менеджером платежной ссылки.
Оплата при наличии в заказе доставки в регионы РФ транспортной компанией:
- Вариант 1: 100% предоплата на основании платежной ссылки или счета
- Вариант 2: Не обязательна предоплата для заказов до 25 000 руб, при стоимости заказа свыше 25 000 руб. - 50% предоплата от стоимости заказа в день оформления
Остаток можно оплатить в пункте транспортной компании или при доставке курьером транспортной компании наличными или картой (платежный терминал).
Для юридических лиц (при самовывозе или доставке): безналичная оплата на основании счета
ГарантииКомпания "Дас Арт" гарантирует высокое качество каждого изделия.
экологичные материалы;
50 лет яркости красок;
плотный натуральный холст, который не провиснет с годами;
багетные рамы ведущих производителей России, Италии и Испании.