Доставка и оплата Мы сможем доставить Ваш заказ в любую точку мира по Москве - курьерской службой

по Московской области собственными курьерами или транспортной компанией

по России транспортной компанией СДЕК или любой другой (на Ваш выбор) компанией

по миру (СДЕК, DHL)

также возможен самовывоз из нашего офиса

Стоимость доставки Самовывоз — бесплатно Доставка по Москве Минимальная сумма заказа — 2 500 При заказе от 2 500 до 4 000 руб. — 290 При заказе от 4 000 — бесплатно Доставка габаритного заказа Доставка по Московской области Минимальная сумма заказа — 2 500 При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — 290 При заказе от 8 000 — бесплатно Доставка габаритного заказа Доставка в регионы РФ Минимальная сумма заказа — 900 При заказе от 2 500 до 8 000 руб. — стоимость рассчитывается по тарифам транспортой компании При заказе от 8 000 — бесплатно Доставка габаритного заказа

Упаковка постеров и картины для доставки Все постеры и картины надежно упаковываются. При доставке мы берем на себя всю ответственность за сохранность готового изделия. Если по какой то причине и по вине транспортной компании картина будет повреждена — мы гарантируем оперативную отправку Вам нового изделия.

Сроки изготовления Стандартный срок изготовления для плакатов, постеров на подрамнике — 2 рабочих дня Стандартный срок изготовления постеров в раме, картин маслом на холсте — 3-4 рабочих дня Экспресс-изготовление любого изделия — 1 рабочие сутки

Оплата заказа наличными (при доставке курьером или наложенным платежом при доставке транспортной компанией); безналичная оплата банковской картой через платежную ссылку Альфа-банк; безналичная оплата на основе счета для юридических и физических лиц. Не требуется предоплата заказа для физических лиц, при стоимости заказа до 25 000 руб. При стоимости заказа свыше 25 000 руб. необходима предоплата в размере от 50% стоимости заказа.