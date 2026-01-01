Репродукции картин художников

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Картины маслом на холсте известных художников

Сегодня много художников, которые выделяются талантом и искусством. С помощью их живописных картин можно ощутить все, что автор хотел передать. Все эмоции, которые испытывал художник во время написания портрета, пейзажа или изображение в другом стиле зритель тоже чувствует. Купить можно такое произведение и повесить его у себя на стену. Но что делать, если хочется иметь в своем интерьере картину известного художника? Выход есть - купить картины художников, написанные маслом и являющиеся копией мировых шедевров.

Художники делятся своими эмоциями через творчество. Чувства автора в момент написания картины – радость или печаль – отражаются на стиле живописи, цветах, самом сюжете картины.

У вы подберете картину маслом на холсте под любое настроение. А если из каталога ничего не понравится – мы напишем картину по вашим эскизам в любой технике и любой сложности.

Печать — 2 рабочих дня, картины маслом — 4 рабочих дня, экспресс-изготовление — 1 рабочий день
Более 200 багетных рам для примерки онлайн и более 5.000 рам по каталогам наших поставщиков
Полностью свое производство по печати, изготовлению рам и паспарту
Свой штат профессиональных художников и дизайнеров
Самовывоз или доставка курьером по Москве и области, транспортной компанией по РФ и всему миру
Удобная оплата: наличные, банковские карты, платежная ссылка, счет для юр.лиц

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Онлайн примерка багетных рамОнлайн примерка багетных рам
Печать на фотобумаге или холстеПечать на фотобумаге или холсте
Картины маслом на холсте в исполнении профессиональных художниковКартины маслом на холсте в исполнении профессиональных художников

Картины маслом на заказ

Предлагаем уникальные, оригинальные картины, написанные талантливыми живописцами. При правильном хранении в сухом помещении такие работы будут радовать владельцев и их гостей долгие десятилетия.

У нас вы можете заказать картины маслом по привлекательной цене для себя или в подарок другу, родственнику, коллеге. Оригинальная работа – это отличный подарок, выбранный с душой. Кроме того, велика вероятность, что стоимость работы со временем увеличится, а значит, покупка картины маслом может стать удачной инвестицией.

Наша компания предлагает приобщиться к миру искусства, в котором главными героями являются кисти, краски, игра света, тени и талант живописца. Полотна талантливых художников в любом размере вы можете заказать у нас с доставкой недорого.

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Изготовление постеров и картин маслом на основе Вашего изображения

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Не нашли нужную картину или постер: найдем необходимое изображение для реализации Вашего заказа

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Популярные жанры

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Популярные картины маслом

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Девушка (Girl) №68
Девушка (Girl) №68
Цена от
10 280
Стволы деревьев березы
Стволы деревьев березы
Цена от
10 320
Цветущие ветки миндаля
Цветущие ветки миндаля
Ван Гог Винсент
Цена от
10 250
Арт композиция №60
Арт композиция №60
Цена от
10 320
Натюрморт с сиренью в вазе
Натюрморт с сиренью в вазе
Цена от
10 280
Арт танец №3
Арт танец №3
Цена от
10 320
Итальянская улочка
Итальянская улочка
Борелли Гвидо
Цена от
10 250
Парусник (Sailing ship) №2
Парусник (Sailing ship) №2
Цена от
10 310
Две руки тянутся друг к другу
Две руки тянутся друг к другу
Микеланджело
Цена от
10 440
Девятый вал
Девятый вал
Айвазовский Иван
Цена от
10 320
Московский дворик
Московский дворик
Поленов Василий
Цена от
10 240
Утро в сосновом лесу
Утро в сосновом лесу
Шишкин Иван
Цена от
10 310
Пионы (Peonies) №5
Пионы (Peonies) №5
Арнетт Джо Анна
Цена от
10 250
Сад земных наслаждений
Сад земных наслаждений
Босх Иероним
Цена от
10 210
Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Моне Клод
Цена от
10 200
Море и пляж
Море и пляж
Цена от
10 410
Итальянская улочка №2
Итальянская улочка №2
Борелли Гвидо
Цена от
10 280
Абстракция бирюзово-золотая
Абстракция бирюзово-золотая
Цена от
10 320
Рожь
Рожь
Шишкин Иван
Цена от
10 400
Итальянский дворик
Итальянский дворик
Борелли Гвидо
Цена от
10 250
Помощь другу
Помощь другу
Кассиус Маркеллус Кулидж
Цена от
10 310
Мост (Bridge) №22
Мост (Bridge) №22
Цена от
10 320
Африканка с украшениями и золотыми губами №2
Африканка с украшениями и золотыми губами №2
Цена от
10 180
Арт танец №4
Арт танец №4
Цена от
10 310

Наши работы

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Мы гарантируем

  • значок гарантии №1
    Качественные и проверенные материалы
  • значок гарантии №2
    50 лет гарантии на яркость краски
  • значок гарантии №3
    Высокое качество каждого изделия
  • значок гарантии №4
    100% возврат средств в течение 2-х недель

Отзывы

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Огромный выбор картин, на мой запрос ответили быстро и через 2 дня доставили вот такой принт на холсте. Обязательно обращусь еще

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Достаточно быстро нарисовали картины. Доволен на 100%. Красота) Спасибо Вам большое , вы настоящие профессионалы!

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Ввиду отъезда картина понадобилась в исключительно сжатые сроки (буквально в течение дня). Думала, за такой срок нет смысла и обращаться. Но сотрудник Владимир отреагировал мгновенно, помог сориентироваться с вопросами по оформлению, и точно в срок я забрала готовый заказ. Качество даже лучше, чем я ожидала, а с учетом срочности еще и не так дорого. Огромное спасибо!

Изображение для отзыва №4

Спасибо за дружелюбную обстановку и отличную работу. Отдельное спасибо Елене, которая очень помогла мне при оформлении заказа.

Изображение для отзыва №5

Заказали картину маслом, получилась просто бомбическая. Настоящее украшение интерьера. Очень-очень понравилась. Спасибо большое за исполнение. Буду еще клиентом этого салона.

Изображение для отзыва №6

Очень благодарна Владимиру, который подобрал под мой интерьер картины и объяснил почему в моём случае подойдёт именно такой вариант. И он оказался прав! Сейчас картины в интерьере смотрятся великолепно, очень рада, что полностью доверилась! Буду обращаться снова!

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Заказала картину в подарок. Доставили быстро, качество картины и рамы хорошее. Закажу теперь себе несколько картин.

Изображение для отзыва №8

Все на высшем качестве! Я в полном восторге!Качественное исполнение. Заказывала постер для внучки, хотела она в своей комнате иметь его. Ко дню рождения ее заказывала. Её комментарий мне приятно было услышать - именно это я и хотела. Меня ж порадовало, что бюджетно.

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Хочу в первую очередь, выразить свою благодарность Владимиру и Екатерине! Володя, спасибо Вам, за очень честный труд, и за то общение пока был процесс работы. А так же благодарю Екатерину за её профессионализм! Огромное спасибо Екатерина, за ту красоту которую Вы мне сотворили! Надо отметить всю команду творческих профессианалов, которая трудится в этом не легком деле

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Выбор постеров очень приличный, без особых усилий нашёл в необходимой тематике нужные постеры и заказал. Заказ исполняется своевременно, без опозданий, качество постеров очень высокое, не пожалел, что выбрал именно этот сайт для заказов, все было сделано по заказу как надо.

Все отзывы

Особенности картин маслом

Масляные краски – один из самых популярных инструментов для написания картин. Чтобы работать с ними, нужно особое мастерство и чувство цвета, а также академическое образование мастеров. Картины, написанные маслом, получаются яркими, интересными и живыми. Настоящий мастер способен передать в творчестве свое мироощущение.

Масляные краски используются в живописи уже более 600 лет. Полотна, написанные маслом, являются наиболее известными и популярными произведениями искусства. Живопись выделяется рядом особенностей и преимуществ.

  • Возможность воспроизводить любые цвета. Для рисования маслом используется палитра – уникальный инструмент, на котором живописец смешивает краски, получая уникальные оттенки и полутона. У каждого автора своя уникальная методика. В нашей галерее вы можете ознакомиться с множеством произведений искусства современных авторов и представителей классики жанра.
  • Долговечность работ. Первые масляные картины, дошедшие до современности, датируются 15 веком. Масло – продукт стойкий. Краски не окисляются и не разлагаются. Полотна, представленные в нашей галерее, сохранятся в вашей семье на долгие годы.
  • Масляная живопись считается элитарным способом создания картин, а потому полотно, написанное этими красками, имеет высокую художественную ценность. Последняя возрастает в зависимости от профессионализма автора.
  • Возможность редактирования полотна на любом этапе его создания. Вы можете заказать у нас любую картину маслом, а при необходимости, наши художники внесут в нее изменения по вашему желанию.
  • Легкость реставрации. Любую картину, написанную маслом, можно освежить или отреставрировать.
  • Масляные краски обладают разной прозрачностью, чем и пользуются художники, чтобы создать удивительную игру светотени. Настоящий мастер полностью использует возможности палитры, чтобы создавать оригинальные шедевры.

Если не удалось найти картину, можно сделать индивидуальный заказ, либо загрузить свое изображение, которые дизайнеры обработают и воссоздадут с нужными параметрами для интерьера. Магазин картин маслом на стену позволяет выбрать не только изображение, но и подобрать к нему в режиме реального времени одну из 200 багетных рам. В каталогах поставщиков есть более 5 тыс. рам, с ними можно познакомиться в момент заказа.

Картины масляными красками пишутся во многих жанрах, но особенно эффективно использование таких красок для написания:

  • портретов;
  • пейзажей;
  • натюрмортов.

Каждый жанр имеет свои достоинства и особенности.Свойства масла позволяют создать действительно реалистичные изображения, расставить акценты и передать настроение.

Чаще всего основой для картин служит холст. Такие полотна долговечны и универсальны. При использовании различных багетов или рам можно удачно поместить такую работу в любой интерьер.

Правила выбора живописи

Купить живопись на холсте нужно правильно. Чтобы не допустить ошибок, были разработаны особые рекомендации. Так, важно учитывать:

  • размер полотна;
  • оформление;
  • подачу;
  • расположение.

Посредством оформления можно любую картину масляными красками подобрать под интерьер. Отдельно стоит упомянуть о полотнах без оформления, которые просто написаны на холсте или тканном полотне, натянутом на подрамник.

Чтобы дизайн гостиной был подобран правильно, он должен быть выполнен в одном стиле. Дизайнеры советуют учесть:

  • для гостиной в современном стиле подойдут художественные работы в классическом исполнении, всех направлениях модерна, современного сегодня винтажа;
  • в случае с английским стилем должны быть портреты, пейзажи, натюрморты;
  • арт-деко будет хорошо смотреться с работами экспрессионистов;
  • эко-стиль можно дополнить цветочными узорами в нежных тонах.

Преимущества картин маслом

Написанные картины маслом на холсте в Москве разрешают многое. Они способны передавать глубокий свет послойными прорисовками картин. Она может отличаться фактурой и сочностью, когда мазки автора выпуклые, сохраняют движение кисти. Такое изображение может сильно напоминает реальность, но при этом все равно быть лучше фотографии.

Живописи под силу высветить то, с чем фотография не справится. Маслом можно писать авангардистские и фантастические картины, ярко и впечатляюще.

Помимо всего перечисленного, такие работы имеют длительный период использования. За ними легко ухаживать: достаточно время от времени протирать их сухой тряпкой. Некоторые работы можно мыть, но только без крайней необходимости этого лучше не делать. Под стеклом их скрывать не нужно.

Живопись подойдет для зонирования пространства, зрительного изменения комнаты и пр.

Где купить

Если решено заказать картину маслом, то стоит обратить внимание на каталог интернет-магазина dasart.ru. Все товары, представленные на сайте, отличаются качеством, ценой, которая приятно удивит.

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  • долговечности изделий — гарантия на картину маслом 10 лет;
  • наличию собственного производства, которое позволяет устанавливать низкие цены на произведения;
  • оплате любым способом;
  • доставке не только по Москве, и по России и даже в другие страны. При желании, можно забрать свой заказ самостоятельно. Для этого нужно при оформлении покупки указать, что доставка будет самовывозом.

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  • Заказать Вы можете удобным для Вас способом: через сайт (на странице любого постера или картины, выбрав интересующие Вас параметры продукции — добавить в корзину — далее оформить онлайн-заказ), по телефону, e-mail, Max, Вацап или Telegram, а также посетив наш уютный офис.