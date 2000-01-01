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Репродукции картин художников
Более 2000 художников в нашем каталоге, разные эпохи и направления, стили и жанры. Удобный поиск по веку создания, или национальности художника. Репродукции картин художников - прекрасная возможность украсить помещения любого стиля и назначения. Мы готовы напечатать любую репродукцию на бумаге или холсте, изготовить красивую картину маслом на холсте в исполнении профессионального художника, который при росписи повторит и стиль написания картины и передаст всю магию волшебного мира искусства.
Печать — 2 рабочих дня, картины маслом — 4 рабочих дня, экспресс-изготовление — 1 рабочий день
Более 200 багетных рам для примерки онлайн и более 5.000 рам по каталогам наших поставщиков
Полностью свое производство по печати, изготовлению рам и паспарту
Свой штат профессиональных художников и дизайнеров
Самовывоз или доставка курьером по Москве и области, транспортной компанией по РФ и всему миру
Удобная оплата: наличные, банковские карты, платежная ссылка, счет для юр.лиц
Популярные художники
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Ван Гог
Климт Густав
Пикассо
Моне Клод
Ренуар Пьер
Шишкин Иван
Дега Эдгар
Айвазовский Иван
Гоген Поль
Матисс Анри
Рубенс Питер
Сезанн Поль
Онлайн примерка багетных рам
Печать на фотобумаге или холсте
Картины маслом на холсте в исполнении профессиональных художников
Направления живописи
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Реализм
Импрессионизм
Барокко
Возрождение
Экспрессионизм
Романтизм
Поп-арт
Постеры и картины по вашему изображению
Изготовление постеров и картин маслом на основе Вашего изображения
Подберем изображение для вас
Не нашли нужную картину или постер: найдем необходимое изображение для реализации Вашего заказа
По вашему техническому заданию
Создание любого макета нашими дизайнерами на основе Вашего ТЗ
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Популярные картины
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Стволы деревьев березы
Цена от
900 Р
900 Р
Красная текстура
Цена от
630 Р
630 Р
Море и пляж
Цена от
820 Р
820 Р
Фрида Кало
Цена от
940 Р
940 Р
Дерево жизни
Климт Густав
Цена от
900 Р
900 Р
Поцелуй (Kiss)
Климт Густав
Цена от
630 Р
630 Р
Цветы в вазе (Flowers in a vase)
Левашов Игорь
Цена от
990 Р
990 Р
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Ван Гог Винсент
Цена от
1000 Р
1000 Р
Итальянская улочка
Борелли Гвидо
Цена от
1000 Р
1000 Р
Ночное кафе в Арле (Night Cafe in Arles)
Ван Гог Винсент
Цена от
990 Р
990 Р
Арт композиция
Цена от
890 Р
890 Р
Арт танец
Цена от
900 Р
900 Р
Звездная ночь (Starry Night)
Ван Гог Винсент
Цена от
1040 Р
1040 Р
Арт композиция
Цена от
900 Р
900 Р
Девятый вал (The Ninth Wave)
Айвазовский Иван
Цена от
890 Р
890 Р
Московский дворик (Moscow Yard)
Поленов Василий
Цена от
1040 Р
1040 Р
Барт Симпсон
Цена от
890 Р
890 Р
Зимний лес
Мартюшев Юрий
Цена от
850 Р
850 Р
Пионы (Peonies)
Арнетт Джо Анна
Цена от
1000 Р
1000 Р
Арт танец
Цена от
900 Р
900 Р
Золотая осень (Indian summer)
Поленов Василий
Цена от
840 Р
840 Р
Объятия
Цена от
850 Р
850 Р
Москва (Moscow)
Цена от
890 Р
890 Р
Адель Блох-Бауэр II (Adele Bloch-Bauer II)
Климт Густав
Цена от
630 Р
630 Р
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