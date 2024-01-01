Картины маслом Природа

Леса, пустыни, бескрайние водные глади, безжалостные ледники, влажные тропические леса, голые степи, болота, цветущие поля, — какая же разная наша планета, какая она удивительная, какая прекрасная! По словам, приписываемым Ю.А. Гагарину, если бы все люди увидели нашу Землю из космоса, у нас никогда бы не было войн.

Известных картин маслом про природу наберется огромное количество. Это и удивительный «Девятый вал» Айвазовского, «Пруд с кувшинками» Моне, «Цветущий сад» Климта, «Утро в сосновом лесу», «Рожь» Шишкина, «Звездная ночь» Ван Гога, «Тихая обитель», «Над вечным покоем» Левитана и многие-многие другие.

Благодаря картинам маслом, изображающим природу, мы можем заглянуть в самые разные уголки Земли, прикоснуться к незыблемому и постоянно изменяющемуся, можем запомнить то, что когда-то увидели, и то, к чему всей душой стремимся.

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