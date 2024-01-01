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Картины маслом Быт и жизнь людей

Бытовые картины жизни очень часто встречаются среди произведений великих художников, потому что эта сфера близка каждому. Даже есть особый бытовой жанр в изобразительном искусстве, который затронул в том числе и скульптуру, и графику. По сценам быта в картинах русских художников и зарубежных мы можем узнать о моде, увидеть облик городов и деревенек, занятия простых людей и знати. Картины маслом про жизнь, собранные в каталоге нашего интернет-магазина, это творения Борелли, Кондратенко, Стена, Пиранези, Ривера, Васнецова, Ван Гога, Веласкеса, Нестеренко, Климта и многих других. Картины маслом на тему жизни вы можете купить в исполнении маслом в интернет-магазине Дас Арт. 

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