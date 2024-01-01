Картины маслом Часы

За свою многотысячелетнюю историю люди не раз пытались изобрести часы, которые бы показывали точное время. Для этого использовали и Солнце, и воду, и песок, и огонь и другое. Часы бывают еще и разных размеров с разными механизмами, сегодня это могут быть и умные модели, одновременно измеряющие пульс и другие показатели тела.

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