Постеры Часы

Время — то, чего нам порой не хватает, что утекает как песок сквозь пальцы, что невозможно потрогать руками, что накладывает свою печать на все, что нам дорого, — на наши лица, дома, вещи. Плакаты с часовыми механизмами показывают насколько точна и проработана в них каждая деталь, как изящны линии, как изменились с годами человеческие представления об этих устройствах. Возможно, они помогут вам хотя бы немножко не тратить время впустую и наслаждаться каждым мгновением жизни.

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