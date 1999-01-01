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Постеры с людьми

Постеры уже давно признаны произведениями современного искусства. Всё больше людей выбирает такой декор для преображения помещений в своём жилище, а также на работе и в иных местах. Можно приобрести для интерьера постеры любой тематики, размера, цвета. Но при выборе обязательно стоит обратить внимание на плакаты с изображением людей. Чем уникальны такие картины и где стоит их покупать?

Важные особенности постеров с людьми

Человек — венец природы, маленькая и при этом значимая часть огромной Вселенной. Человек всегда привлекал внимание художников, фотографов, скульпторов, архитекторов, литераторов и иных творческих личностей. И если портрет, созданный знаменитым художником, обойдётся в крупную сумму, то напечатанный на бумаге по специальной технологии постер могут себе позволить все желающие.

Постеры с изображением людей помогают привнести в интерьер жизнь. Они делают обстановку более яркой и интересной. Когда на плакате изображён человек, это всегда какая-то эмоция или даже их набор, поэтому здесь при покупке стоит быть очень аккуратным. Например, в спальне окажется неуместным постер с агрессивным человеком. Для такого помещения лучше выбрать девушку с милой улыбкой или со спокойным выражением лица.

Разновидности постеров с людьми

На стену помещения любого назначения, площади и конфигурации можно повесить разные плакаты с людьми. Ассортимент такой продукции огромен. При выборе подходящих вариантов стоит ориентироваться на особенности интерьера (стиль, формы, оттенки, размеры иных предметов), количество естественного и искусственного света, личные предпочтения.

Вот наиболее популярные виды картин с людьми:

  • Девушка (в одежде, в эротическом белье или обнажённая, с цветами и т. п.).

  • Ребёнок (весёлый или задумчивый).

  • Портрет крупным планом (к примеру, лицо или руки, нос и губы).

  • Объятия (демонстрация страстных чувств, двое под зонтом и пр.).

  • Изображение известной личности (Никола Тесла, Фрида Кало и др.).

  • Знаменитый музыкальный коллектив (Битлз и др.).

  • Репродукция популярной картины («Мона Лиза», «Девушка с жемчужной серёжкой», «Охотники на привале»).

  • Изображения с тематической надписью или текстом.

  • Иные постеры.

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Информация о размещении постеров с людьми

Со всей ответственностью нужно подойти не только в покупке, но и к размещению постера, на котором изображён человек. Такие плакаты уместны над рабочим и обеденным столом, над диваном и кроватью, над комодом и креслом.

В любом случае картину с человеком не стоит размещать чрезмерно высоко. Но и очень низкое расположение не подходит. Лучше остановится на расстоянии в 20–30 сантиметрах от предмета.

Если предмет мебели большой и длинный, то над ним стоит использовать сразу несколько постеров, причём они должны быть расположены приблизительно на одинаковой высоте — плюс-минус 5 сантиметров. В коридоре плакат с человеком необычно смотрится напротив входной двери. Главное, чтобы изображение было максимально приветливым, иначе гости дом могут неправильно вас понять. При желании картину вполне можно поместить под стекло и в рамку. Но учтите, что в таком случае на неё не должно попадать чрезмерно много естественного света, иначе будут неприятные отблески.

Если вы приняли решение купить постеры с людьми, то делайте это в специализированном интернет-магазине. Это гарантия высокого качества картин и честных цен. Лучше сразу приобрести сразу несколько плакатов. Грамотно разместив их, удастся задать обстановке неповторимый шарм и особое настроение.