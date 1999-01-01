Постеры с людьми
Постеры уже давно признаны произведениями современного искусства. Всё больше людей выбирает такой декор для преображения помещений в своём жилище, а также на работе и в иных местах. Можно приобрести для интерьера постеры любой тематики, размера, цвета. Но при выборе обязательно стоит обратить внимание на плакаты с изображением людей. Чем уникальны такие картины и где стоит их покупать?
Важные особенности постеров с людьми
Человек — венец природы, маленькая и при этом значимая часть огромной Вселенной. Человек всегда привлекал внимание художников, фотографов, скульпторов, архитекторов, литераторов и иных творческих личностей. И если портрет, созданный знаменитым художником, обойдётся в крупную сумму, то напечатанный на бумаге по специальной технологии постер могут себе позволить все желающие.
Постеры с изображением людей помогают привнести в интерьер жизнь. Они делают обстановку более яркой и интересной. Когда на плакате изображён человек, это всегда какая-то эмоция или даже их набор, поэтому здесь при покупке стоит быть очень аккуратным. Например, в спальне окажется неуместным постер с агрессивным человеком. Для такого помещения лучше выбрать девушку с милой улыбкой или со спокойным выражением лица.
Разновидности постеров с людьми
На стену помещения любого назначения, площади и конфигурации можно повесить разные плакаты с людьми. Ассортимент такой продукции огромен. При выборе подходящих вариантов стоит ориентироваться на особенности интерьера (стиль, формы, оттенки, размеры иных предметов), количество естественного и искусственного света, личные предпочтения.
Вот наиболее популярные виды картин с людьми:
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Девушка (в одежде, в эротическом белье или обнажённая, с цветами и т. п.).
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Ребёнок (весёлый или задумчивый).
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Портрет крупным планом (к примеру, лицо или руки, нос и губы).
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Объятия (демонстрация страстных чувств, двое под зонтом и пр.).
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Изображение известной личности (Никола Тесла, Фрида Кало и др.).
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Знаменитый музыкальный коллектив (Битлз и др.).
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Репродукция популярной картины («Мона Лиза», «Девушка с жемчужной серёжкой», «Охотники на привале»).
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Изображения с тематической надписью или текстом.
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Иные постеры.
Информация о размещении постеров с людьми
Со всей ответственностью нужно подойти не только в покупке, но и к размещению постера, на котором изображён человек. Такие плакаты уместны над рабочим и обеденным столом, над диваном и кроватью, над комодом и креслом.
В любом случае картину с человеком не стоит размещать чрезмерно высоко. Но и очень низкое расположение не подходит. Лучше остановится на расстоянии в 20–30 сантиметрах от предмета.
Если предмет мебели большой и длинный, то над ним стоит использовать сразу несколько постеров, причём они должны быть расположены приблизительно на одинаковой высоте — плюс-минус 5 сантиметров. В коридоре плакат с человеком необычно смотрится напротив входной двери. Главное, чтобы изображение было максимально приветливым, иначе гости дом могут неправильно вас понять. При желании картину вполне можно поместить под стекло и в рамку. Но учтите, что в таком случае на неё не должно попадать чрезмерно много естественного света, иначе будут неприятные отблески.
Если вы приняли решение купить постеры с людьми, то делайте это в специализированном интернет-магазине. Это гарантия высокого качества картин и честных цен. Лучше сразу приобрести сразу несколько плакатов. Грамотно разместив их, удастся задать обстановке неповторимый шарм и особое настроение.