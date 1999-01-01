Плакаты с людьми

Человек, считающийся венцом природы, испокон веков был объектом искусства. Его различные воплощения мы можем найти не только в скульптуре, архитектуре, живописи, литературе, но и изображенными, например, на стенах пещер рукой первобытного человека.

Сколько существует художников, фотографов, у каждого свой особенный стиль передачи красоты глаз, стати тела, изящности рук. И сколько за всю историю было изображено лиц — не сосчитать! По работам можно проследить, как со временем менялись взгляды не только на технику рисования, но и сами люди. Согласитесь, лица на плакатах с людьми из, скажем, 18 века, выглядят совсем не так как современные нам.

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