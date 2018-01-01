Плакаты Города и страны

Сколько на Земле потрясающих мест! Сколько уже открыто, а сколько предстоит открыть! Сколько возведено человеком фантастических дворцов, соборов, высоток, создано парков, памятников, да и простых улочек, мостов, набережных. Самые разные уголки светы мы собрали для вас в разделе плакаты "Город". Вы увидите тишайшие виды Парижа с романтичными кафешками под зонтиками, мощеные камнем итальянские улочки, увитые растениями, английские пейзажи с дымкой тумана, дождливую, но такую родную Москву и Питер, а также знаковые и легко узнаваемые места мира: телефонную будку, гондолы на канале, каскады Петергофа, синие крыши и белые дома Санторини, желтые такси Нью-Йорка, Колизей и многое другое.

Вы можете купить плакат с городским пейзажем, в котором уже были или хотели бы побывать. Города на плакатах известных художников — это полотна Борелли, Пиранези, Верещагина, Эрнеггера, Айвазовского, Нестеренко, ван Гога, Моне.