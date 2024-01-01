Картины и репродукции Айвазовского: мир бушующего моря на холсте

Ованнес Айвазян. Не каждый знает это имя, но если слышат Айвазовский «Девятый вал», то даже недалёкий человек в искусстве понимает и представляет о чём идёт речь. Картины Ивана Константиновича ценятся не только как произведение искусства и живописи, но и как исторические документы, ведь художник часто изображал исторические сражение на морях и в портах. Если вам близка тематика моря, если вы любите всматриваться в бушующую стихию и сопереживать персонажам, то репродукции картин Айвазовского идеально вам подойдут. Наша галерея DASART собрала десятки лучших репродукций и печатных вариантов самого известного живописца XIX века, который как никто другой умел передавать всю силу и величие воды.

Айвазовский как эталон живописи морей

Художник-маринист, меценат и коллекционер, академик, тайный советник и почётный член Императорской Академии художеств, в Риме, Амстердаме, Флоренции, а также историк и главный живописец Главного Морского штаба — всё это об одном человеке. Иван Константинович Айвазовский был художником с мировой известностью и считается величайшим маринистом. Но все эти звания и статусы не объясняют его тяги к морям, в этом есть другая причина. Айвазовский жил и работал на своей родине в Крыму, а это полуостров с богатым историческим прошлым и красивыми морскими пейзажами. Не случайностью стало то, что первая его картина на выставке была именно про море. В 1935 году «Этюд воздух над морем» получил множество хвалебных отзывов, а в 1937 году художник получил три золотых медали. То, что Айвазовский буквально вырос в море, так живо отобразилось на его холстах.

Что же особенного в его картинах, ведь море рисовали многие живописцы? Айвазовский использовал уникальную технику лессировки, которая заключалась в нанесении тонких слоёв краски друг на друга. Таким образом волны получались оживлёнными, бушующими и необычайно реалистичными. Среди самых известных картин Айвазовского стоит отметить:

«Девятый вал» — сюжет после кораблекрушения.

«Чесменский бой» и «Наваринский бой» — это серия картин, посвящённых морским сражениям.

«Радуга» — нетипичное для художника колористическое решение, а идея дня написания была вызвана волной критики (говорили, что у художника все картины похожи).

«Среди волн» и «Хаос» — картины, отображающие мощь морей и религиозные мотивы.

«Чёрное море» — одна из любимых картин художника, посвящённая родному побережью.

Стоимость картин Айвазовского достигает сотни, а некоторые и миллионов долларов. Самая большая коллекция картин живописца собрана в Национальной галереи имени И.К. Айвазовского, где выставлено 417 полотен художника-мариниста.



