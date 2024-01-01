В нашем каталоге плакатов вы найдете прекрасные орхидеи, розы, маки, сакуру, пионы, герберы, маки, хризантемы, а также полевые цветы и букеты в вазах и многие другие, а кроме того и цветущие деревья, сирень и сакуру, поля, усыпанные цветущими растениями. Это белые, желтые, золотые, бирюзовые, голубые, нежно-розовые оттенки, да и каких только нет. Вы сможете подобрать модульные картины с цветами, которые нравятся именно вам или подходят к вашему интерьеру. Это могут быть репродукции Моне, Борелли, Стритона, Левашова, Калашниковой, Ксавьера, ван Гога и других.

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Как жанр живописи натюрморт зародился в основном благодаря фламандским и голландским художникам в Европе в 16-17 веке, хотя его корни уходят гораздо дальше. В те времен с помощью живописи передавали различные социальные идеи, и считалось, что с помощью натюрморта сделать это невозможно. Однако с помощью некоторых приемов и под руками великих мастеров это стало вполне возможно. Плакаты с изображением цветов, особенно привезенных из других стран, были популярным украшением не только домов, но и магазинов, банков.

Цветы на плакатах можно распечатать на основе сюжетов известных художников, работ Левашова, Ван Гога, Климта, Ксавьера, Нестеренко, Дали, Бузина, Калашниковой, Моне, Коровина и других.

Среди красивых плакатов цветов вы найдете розы, лилии, орхидеи, ромашки, лотосы, пионы, тюльпаны, одуванчики, целые поля с цветами.

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Пышно цветущие сады, шикарные букеты в вазах, неповторимые одиночные цветки, сочная зелень лугов, — все это вы найдете в каталоге плакатов, главными объектами изображения на которых являются самые разнообразные растения. Купить плакаты с цветами на стену для интерьера вы можете в виде высококачественных фотографий профессионального уровня, репродукций картин всемирно известных художников, российских и зарубежных.

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