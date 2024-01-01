Плакаты по музыке

Музыка повсюду. Она льется магическим потоком из музыкальных инструментов, когда к ним прикасаются умелые руки музыкантов; она пронизывает каждый изгиб тела танцоров, воплощающих великие идеи посредством хореографического искусства; она приходит в наши мысли вместе с графикой нотного стана.

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Этот вид искусства всегда существует только здесь и сейчас и способен особым образом воздействовать на наше сознание, мировосприятие. Предполагается, что музыка возникла еще 50 тысяч лет назад в Африке, когда человек населил пригодные земли, и создал первые примитивные музыкальные инструменты.

Музыка способна лечить, успокаивать, вселять уверенность. Учеными доказано даже изменение кровяного давления под ее воздействием и не только у людей, но и у некоторых видов животных.

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