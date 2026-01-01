8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Танцовщица в красном платье и зонтом на золотом фоне

Aртикул 21252D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x40 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Танцовщица в красном платье и зонтом на золотом фоне"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Танцовщица в красном платье и зонтом на золотом фоне" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Танцы

Голубые танцовщицыГрациозные танцовщицы - композиция с женскими силуэтами и красными цветами на жёлтом фонеДевичникТанцы тангоУтро. Танец нимфБалерины №2Хоровод в Курской губернии (Round Dance in the province of Kursk)Религиозный танец негров. Поклонение лунеКадриль («Контреданс»)
Смотреть все

Тематика: Арт люди

Девушка (Girl) №68ОбъятияДевушка в шляпе просит быть потишеАрт лицо №18Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)ДжокерПоцелуй (с цветокоррекцией)Девушка-весна (Spring girl)Поцелуй (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Тематика: Золотые

Абстракция бирюзово-золотаяАфриканка с украшениями и золотыми губами №2ПоцелуйОбъемное золотое деревоЗолото гор №6Адель Блох-Бауэр IIАбстракция в лесуПион с золотой текстуройВинтажный лес - вид 4
Смотреть все

Тематика: Зонты

Пара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьУлицы с разноцветными зонтамиПара под зонтом на площади Сан Марко в ВенецииПрогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесуЛюди под зонтамиМедвежонок и пингвин летят на зонтике среди звёздДве девушки под зонтами и дождемКрасный зонт на фоне серых зонтов
Смотреть все

Тематика: Девушки в платьях

Адель Блох-Бауэр IIДама с вееромДевушка в летнем садуДве девушкиДевушка сидящая на деревеДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховКупальщицы №5Длинноногая красавица в модном белом платье с бокалом вина, полулёжа на диванеДама в сиреневом платье с цветами (1903)
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстеры3д лошади из-за стены
Смотреть все