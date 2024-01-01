Картины Васнецова: репродукции русской фольклорной живописи

Виктор Михайлович Васнецов один из тех живописцев, которые создавали не просто картины маслом, а передавали историю и фольклор своей родины в необычных, сказочных сценах. Трудно представить, что Иван-Царевич мог оседлать серого волка или ковёр-самолёт существовал не только в арабских сказках, но Васнецову удалось воплотить эти сюжеты на полотне полным красок, жизни и реалистичности. Художник использовал уникальную технологию мазка и мог в рисунке передать всю глубину и смысл образов русских народных сказок.

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Биография Виктора Михайловича Васнецова не имеет каких-либо значимых эпизодов, которые могли бы существенно повлиять на становление личности как живописца. Виктор родился и вырос в семье священник в селе Вятской губернии, где отлично соседствовали как деревенские уклады, так и поведенческие факторы городской жизни. Возможно поэтому Васнецову удалось получить достойное образование и не потерять связь с суровыми прошлым, народными поверьями и фольклором, которыми был так богат родной край.

Как писал сам художник «я жил в деревне среди мужей и баб, слушал их песни и рассказы при свете и треске лучины». Все эти сопереживания и эмоции художник изображал на холсте и одни из первых его работ это «Бабушкины сказки» и «Сказки деда», что ярко демонстрирует то, откуда Васнецов брал вдохновение для своих работ.

Начальное образование Виктор Михайлович Васнецов получил в Вятской духовной семинарии, а уже художественные навыки развивал в художественной школе Петербурга. Будучи ещё студентом, картины Васнецова пользовались успехом и были представлены на различных выставках. Самыми популярными темами художника были сказки, бытовые ситуации, исторические и религиозные мотивы.

Нельзя не отметить самые известные работы художника. А это:

Богатыри. Не найти того человека, который не знает этих имён — Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыня Никитыч. Это полотно размером 3х4.5 метра, над которым художник работал больше 20 лет. Вы только представьте, почти треть своей жизни живописец уделил этой картине. Это беспрецедентный случай в истории живописи.

Царь Иван Васильевич Грозный. Исторические личности часто становились героями картин Васнецова, и как же без самого жестокого и грозного царя Руси. Художник с особым трепетом относился к созданию этой картины, поэтому взгляд, стать, одеяние и все элементы так глубоко отображали этого правителя.

Витязь на распутье. Картина, которая отображала сложность выбора. Прежде чем вышел итоговый рисунок, Васнецову пришлось переделать несколько эскизов. Иронично, но этот сюжет был изображён на надгробии художника.

В нашей галереи вы можете приобрести также такие известные репродукции Васнецова как Алёнушка, Воины Апокалипсиса, Спящая Царевна, Царевна Несмеяна, Ковёр-Самолёт и многое другое.

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