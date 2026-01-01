8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Снегурочка (Snegurochka) Васнецов Виктор

Aртикул 63142D Васнецов Виктор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Снегурочка (Snegurochka)" Васнецов Виктор по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Снегурочка (Snegurochka)" Васнецов Виктор можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Снегурочка (Snegurochka)" Васнецов Виктор станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Васнецов Виктор

Тематика: Фэнтези люди

Тематика: Зима

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Русская

Жанры: Остальные жанры

