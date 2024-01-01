Зимние постеры

Снег словно накрывает города и деревни большим пуховым одеялом, словно большим чистым листом, на котором можно написать все, как хочется. Он хрустит под каждым шагом и является неотъемлемым и желаемым атрибутом нового года и тихих романтичных вечеров, когда за чашкой ароматного чая так уютно наблюдать за полетом снежинок.





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