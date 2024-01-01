Картины и репродукции Кустодиева: искусство позитива

Картины Кустодиева будоражат воображение, погружают в ностальгический мир, радуют яркими красками и вызывают в печальные воспоминания, если наблюдатель знаком с биографией этого великого живописца. Борис Михайлович Кустодиев известен всему миру, прежде всего, как ученик Ильи Репина, но художник не только перенял манеру нанесения красок от великого мастера, но и внёс свой уникальный «мазок», который пронизан эхом неподдельной любви к культуре и жизни народов Российской империи.

Картины Кустодиева как символ позитива

Борис Кустодиев — это яркий представитель русской живописи, который сумел не только перенять лучшие профессиональные качества своего учителя, но и внёс присущую только ему манеру нанесения красок. Полотна Кустодиева отличаются необычным, смелым сочетанием цветов и оттенков. Его рисунки заряжают позитивом, дарят счастье и погружают в бытовую эпоху русского империализма. Талант к художественной живописи юный Борис продемонстрировал ещё в детстве. На становление творческой личности большое влияние оказала его мама, которая в одиночку воспитывала четырёх детей и прививала им любовь к литературе, театру и живописи. Такая манера воспитания определила будущее Кустодиева и в 14 лет он начал брать уроки у местного живописца Власова.