Постеры Осень

«Унылая пора! Очей очарованье!», — писал Пушкин о своем любимом времени года — осени. И поэт был прав! Смотреть на леса, медленно становящиеся их зеленых в местами красные, желтые, багровые очень интересно, хотя и правда печально. Это период, когда дело идет к холодам, а мы еще и толком погреться не успели.





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