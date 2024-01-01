Летние постеры

Бесспорно, все любят самое жаркое время года, ждут его, чтобы наконец понежиться в лучах теплого солнышка, насладиться клумбами с пестрыми цветами, наесться фруктов. Это время, когда города и села приобретают совсем другой вид и хочется насладиться им сполна.

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