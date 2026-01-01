8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Прогулка. Дама с зонтиком (Камилла Моне с сыном Жаном) Моне Клод

Aртикул 81300D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Прогулка. Дама с зонтиком (Камилла Моне с сыном Жаном)" Моне Клод по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Прогулка. Дама с зонтиком (Камилла Моне с сыном Жаном)" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Прогулка. Дама с зонтиком (Камилла Моне с сыном Жаном)" Моне Клод станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Моне Клод

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Черные кувшинкиЯпонский пешеходный мост и бассейн с водяными лилиями, ЖиверниСадовая дорожкаГлициния (с цветокоррекцией)Впечатление, Солей Левант (Восходящее солнце), 1872 г.Кусты роз в саду в МонжеронеЛилииАфриканская лилия
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Тематика: Лето

Терраса залитая солнечным светомОколо дачиЛетняя тишинаБелый домик и полевые цветы с ромашкамиБерёзы №30Дерево на утесеРечка в полденьЛетний отдых на поляне Журавли летят
Смотреть все

Тематика: Прогулка

Бабушкин садСтарый город IIДевушка в шляпе в ветряном поле подсолнуховПрогулка влюбленных среди полевых цветовЛетний вечер на пляже в Скагене. Художник и его жена. Прогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесуПрогулка по пустыне №2Две девушки под зонтами и дождемБелая лодка на пляже. Легкий летний вечер
Смотреть все

Тематика: Зонты

Пара под красным зонтомЖенщина с красным зонтиком в дождьУлицы с разноцветными зонтамиПара под зонтом на площади Сан Марко в ВенецииЛюди под зонтамиПрогулка под дождем с зонтиком в осеннем лесуМедвежонок и пингвин летят на зонтике среди звёздДве девушки под зонтами и дождемКрасный зонт на фоне серых зонтов
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

ЛетомПионы (Peonies) №5Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2Итальянский дворикГолый ребенок Голубые танцовщицыМаковое поле в Тоскане №2Итальянский парк
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуАбстрактный лес - вид 2Летний садЧерные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все