8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Летом Висконти Элизеу

Aртикул 432027D Висконти Элизеу
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Летом" Висконти Элизеу по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Летом" Висконти Элизеу можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Летом" Висконти Элизеу станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Висконти Элизеу

ИскусствоЦветы №109Плафон Муниципального театра Рио-де-ЖанейроЛюксембургские садыДетская коляскаЗадняя часть женщиныПо дороге в школуАвтопортрет в трех положенияхБалерины и Карлос Гомес.
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68Африканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4Девушка с жемчужной сережкойЯркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиля
Смотреть все

Стиль: Импрессионизм

Пионы (Peonies) №5Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворикЦветы в вазе (Flowers in a vase) №84Летний садГолый ребенок Маковое поле в Тоскане №2
Смотреть все

Стиль: Модерн

ПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПохищение ЕвропыПариж №2Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)Обнаженная женщина
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Итальянская

Итальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркПраздник боговРозы у окнаАфинская школа (The School of Athens)Итальянская улочка №18Лимоны (Lemons)
Смотреть все

Жанры: Портрет

Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомМэрилин Монро в стиле Уорхола
Смотреть все