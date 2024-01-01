Постеры Женщины и Девушки

Носите женщин на руках, не поддаваясь лени скучной, сюрпризы делайте, чтоб «Ах!», не опасаясь взглядов тучных. Лелейте девушек средь пучин и награждайте восхищеньем, балуйте просто, без причин, их упивайтесь наслажденьем! И не пытайтесь до конца понять все то, что ей забыто…В улыбку женского лица вглядитесь… Сущность в ней сокрыта...

Пожалуй, ни один словарь не сможет дать определение слову «женщина». Да и как это сделать, если познать ее до конца и определить, чего же все-таки она хочет, так никто и не смог.

Во все времена женщина считалась хранительницей очага, семьи, была матерью, кормилицей, бесконечным источником вдохновения, олицетворением вселенской мудрости Софии, родины, дома, воплощением красоты. Она изображалась на постерах, воспевалась в стихах и песнях, высекались из камня.

Вы конечно знаете постеры женщин и девушек известных художников, это «Мона Лиза» и «Дама с горностаем» Да Винчи, «Адель Блох-Бауэр» Климта, «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, «Гала» Дали, «Аленушка» Васнецова, «Рождение Венеры» Боттичелли,

«Дама в саду» Моне, «Неизвестная» Крамского и многие другие.

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