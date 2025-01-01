8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Мона Лиза - Джоконда Леонардо да Винчи

Aртикул 62043D Леонардо да Винчи
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Мона Лиза - Джоконда" Леонардо да Винчи по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Мона Лиза - Джоконда" Леонардо да Винчи можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Мона Лиза - Джоконда" Леонардо да Винчи станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Леонардо да Винчи

Красота - украшение добродетели (1474/1478)Крещение Господне (Epiphany)Нарцисс (Narcissus)Джиневра ди Бенчи (1474 - 1478)
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)Девушка с цветами (Girl with flowers)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Девушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Афинская школа (The School of Athens)Палата ПсихеиПир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВесна (1481-1482)Страшный суд
Смотреть все

Век: 15-й век

Сад земных наслажденийАфинская школа (The School of Athens)Весна (1481-1482)Песочные часыСвященная Аллегория (1490-1499) (Sacred Allegory)Рождество (The Nativity)Красота - украшение добродетели (1474/1478)Людовик XIV и королевская семья (Louis XIV and the royal family)Черт, песня XVIII (The Hell, song XVIII)
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркРозы у окнаИтальянская улочка №18Афинская школа (The School of Athens)
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеСтанчикАдель Блох-Бауэр IIДве женщины у окна (1655-1660)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Смотреть все