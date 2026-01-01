8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Ангелочки на картине Сикстинская Мадонна Рафаэль Санти

Aртикул 53937D Рафаэль Санти
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Ангелочки на картине Сикстинская Мадонна" Рафаэль Санти по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Ангелочки на картине Сикстинская Мадонна" Рафаэль Санти можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Ангелочки на картине Сикстинская Мадонна" Рафаэль Санти станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

