Репродукции картин Климта: необычное в прекрасном

Любите красоту женского тела? Вам нравится часами всматриваться в картины художников и искать в них глубинный, истинный смысл? Тогда картины Густава Климта созданы специально для таких людей как вы. Никто из мира живописи так не изображал женщин, никто так не чувствовал красоту обнажённого тела как Климт. Его самая известная работа «Поцелуй» собрала рекордную сумму для австралийских мастеров искусства и является одним из самых неординарных произведений в стиле модерн.

Галерея DASART — это собрание самых известных картин, среди которых особое место занимают полотна Густава Климта. Модер, символизм, венский сецессион, бытовой жанр — все используемые Климтом стили, любые размеры и десятки известных репродукций от лучших мастеров нашей арт-галереи.

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Климт: как масло воплощало красоту

Австрийский художник Густав Климт один из немногих представителей искусства, который не был зажат в рамках одной деятельности. Мастер отлично справлялся с декором, выполнял архитектурное оформление интерьера, был графиком и оформлял монументально-декоративные произведения. Такая разносторонность позволила Климту развить талант в работе с разными стилями. Его картины это яркий представитель венского модерна, но также живописец отменно владел стилизацией и детализацией, символизмом и стилем эротики.

Большая часть любителей искусства знает Густава Климта по его известной картине «Поцелуй», где изображена целующаяся пара, и это неспроста. Художник был знаменитым ценителем женской красоты, поэтому часто изображал наготу в сочетании необычными формами. Его фирменный стиль в живописи вызывал у наблюдателей как восторг, так и недоумение, потому что не каждому дано понять сюжетную линию и смысл таких картины.

Густав Климт передал огромное художественное наследие. Его картины — это гармоничное объединение различных стилей: формальный историзм, яркие краски и линии раннего сецессиона, строгость и монументальность архитектурных форм того периода, а также раскованность, смелость цветов и кисти уже опытного, зрелого художника. Творческая деятельность Климта протекала в специфической духовной атмосферы столицы, именно поэтому в его живописи сочетались множество течений и стилей.