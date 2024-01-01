Постеры Комиксы

Забавные рисунки, порой приправленные острым перцем диалогов, героические сцены, супергерои, выдуманные персонажи, которых мы помним с детства, - все это называется комиксами. Корни этого вида искусства можно найти еще в 16 веке, но в то время серии картинок были обращены к религиозной теме. Сегодня это суперпопулярный жанр, по которому даже снимаются кинофильмы! Кто же не знает Человека-паука, Бэтмена, Капитана Америка, Халка? Купить постеры комиксов вы можете в интернет-магазине Дас Арт.