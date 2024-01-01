Постеры в детскую комнату
У нас вы можете заказать красивые постеры для оформления детской комнаты и любых других помещений. В каталоге есть интересные варианты для мальчиков и девочек всех возрастов.
Какими бывают постеры для детей?
Ассортимент детских постеров можно охарактеризовать двумя словами – бурная фантазия. Основные критерии различия таких картин:
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предназначение – постеры могут быть как развлекательными, так и образовательными (таблица умножения, карта мира, английский алфавит и т.д.);
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пол – мальчикам интересны супергерои, игры и машины, а девочкам – природа, магия и волшебство;
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возраст – маленьким детям интересны сказочные персонажи, животные и птицы, а ребятам постарше – персонажи компьютерных игр, фильмов и мультфильмов.
Наша продукция: какие постеры нравятся детям?
В каталоге нашего интернет-магазина вы найдете постеры для оформления детской комнаты в квартире, школе, садике, магазине, поликлинике, парке аттракционов, кафе, бассейне. Вашему вниманию представлены постеры на различные темы.
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Природа и цветочные композиции. Леса, горы и скалы, водопады, каньоны, букеты – такие картины будут отлично смотреться в любом интерьере.
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Фэнтези. На постерах изображаются вампиры, покемоны, русалки и другие фантастические твари.
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Транспорт. Современные спортивные автомобили, автобусы, троллейбусы, футуристические и ретро-транспортные средства, военная техника, кареты и повозки, корабли и лодки.
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Сказки. Главными героями полотен являются персонажи из русских и европейских сказок.
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Компьютерные игры. Такие постеры точно понравятся поклонникам стрелялок, гонок, стратегий. В каталоге вы найдете картины, посвященные играм The Witcher, Doom, Mortal Combat, Warhammer 40000, Dark Souls, Hitman, Need for Speed и др.
Основные формы постеров – горизонтальная, вертикальная, квадратная и панорамная. В зависимости от ваших пожеланий мы сделаем постер цветным и ярким или черно-белым, или выполненным в стиле ретро. На нашем сайте вы сможете «примерить» картинку – посмотреть, как она будет смотреться в интерьере.
Заказать детские постеры в комнату мальчика или девочки
Мы изготавливаем постеры в том числе и по вашим изображениям. Макеты картин также составляются по ТЗ, предоставленному клиентом. Не нашли подходящий вариант? Расскажите нам, что конкретно вы хотите: специалисты компании подберут для вас то, что точно понравится!
Печать осуществляется в течение 2 рабочих дней. Если постер нужен вам срочно, воспользуйтесь услугой экспресс-печати – в этом случае заказ будет готов в течение 24 часов.
Доставка осуществляется курьерской (по Москве и области) и транспортной (по России и миру) службами. Москвичи могут воспользоваться услугой самовывоза. При заказе на сумму от 8 тыс. руб. доставка осуществляется бесплатно.
Оплатить заказ можно наличными (при доставке курьером или наложенным платежом), банковской картой (через платежную ссылку) или по счету для юридических/физических лиц.
Компания предоставляет клиентам скидки и бонусы. В зависимости от суммы заказа вы получаете ссылку от 5 до 30%.