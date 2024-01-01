Ребенок он и есть ребенок, и если у него есть отдельная комната, просто преступление заставить ее скучной мебелью и заклеить пресными обоями... Предлагаем вам купить в интернет-магазине Дас Арт детские картины, которые не только оригинально смотрятся, но и подходят именно для малышни.

Плюсы картин в детскую комнату на стену:

вы найдете разнообразные тематики детских картин, например, с героями мультфильмов, фантазийные сюжеты, мир природы;

можно сделать необходимое количество фрагментов изображения требуемых форм, идеально подходящих под размеры комнаты и высоту потолков;

с помощью детских картин можно с успехом зонировать помещение, визуально выделив место для игр, сна, учебы;

конечно, самое важное, что любоваться детскими картинами не только приятно глазам, они помогут развивать фантазию и даже таланты, что особенно важно для детей дошкольного возраста.

Правила выбора

в узких пространствах между шкафами или над рабочим местом хорошо будут смотреться вертикальные варианты, невысокие помещения лучше дополнять горизонтально расположенными картинами;

проследите, чтобы общий тон гармонировал с цветовым решением комнаты, не теряясь, но и сильно не выделяясь. Для особенно светлых помещений не стоит выбирать яркие кислотные цвета;

в комнаты, перегруженные деталями, не стоит выбирать слишком пестрые варианты;

совсем маленьких деток психологи советуют окружать крупными четкими предметами, на которых легко фокусировать взгляд и легко запомнить;

картины в детскую комнату для мальчика — можно подобрать изображения супергероев из комиксов, машинок, самолетиков, мира животных и т.д.;

картины в детскую комнату для девочек — мультяшные и сказочные герои, замки с принцессами, феи, милые зверюшки, куклы;

но лучше всего исходить из предпочтений и увлечений вашего ребенка, так вы однозначно увидите массу восторгов;

и, конечно, они должны быть качественно выполнены, безопасны для здоровья и экологичны. Это отвечает продукция интернет-магазина Дас Арт.

В нашем каталоге вы можете подобрать картины не только для дома, но и детского сада, лечебных учреждений для малышей. Правильные детские картины могут волшебным образом преобразить помещение, заставить его заиграть по-новому. Купить любые картины вы можете в интернет-магазине Дас Арт с доставкой во все регионы. Дополнительно вы всегда можете заказать у нас постеры, плакаты, картины маслом с разными типами прорисовки.