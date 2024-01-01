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Картины Быт и жизнь людей | Репродукции картин художников Быт и жизнь людей

Данная тематика — это то, что лично касается каждого из нас, то, что случается с нами чуть ли не каждый день, но в чем можно увидеть нескончаемое обаяние. Картины жизни представляют сцены работы, ведения хозяйства, ухода за животными, отдыха в кафе и дома, наслаждения праздниками. Это репродукции полотен Лоррена, Больдини, Коровина, Богатова, Лентулова, Саврасова,Левитана, Шишкина и многих других.

Купить картины быта людей вы можете в интернет-магазине Дас Арт.

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