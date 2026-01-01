8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина "Купчиха за чаем" Бориса Кустодиева

Aртикул 16550D Кустодиев Борис
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x21.2 см

  • Картина "Купчиха за чаем" - красота и роскошь русского купечества

    Шедевр русского художника Бориса Кустодиева, созданный в 1903 году. Это произведение искусства является одним из наиболее известных и значимых в творчестве художника, а также в истории русской живописи. "Купчиха за чаем" изображает женщину за чаем за богато накрытым столом. Картина полна ярких и насыщенных цветов, что является характерным для стиля художника, известного как "русский импрессионизм". Кустодиев прекрасно передал атмосферу и чувство уюта этой сцены, создавая образ женщины, которая кажется такой доброй и живой.

    Одним из основных элементов картины является сама купчиха - женщина, на которой сосредоточено внимание зрителя. Она изображена в ярком платье, с широкими плечами и грудью, что символизирует ее богатство и влиятельность. Ее лицо выражает спокойствие и уверенность, а также некоторую доброту и мудрость. Кустодиев уделяет большое внимание деталям, таким как богато украшенные предметы интерьера и декоративные элементы на столе. Интересно отметить, что в то время, когда Кустодиев создал эту картину, российское общество было на пике своего богатства и процветания. Купчихи были одной из самых влиятельных и богатых групп в России, и Кустодиев сумел передать их образы и статус в своем произведении искусства.

    "Купчиха за чаем" также имеет глубокий символический смысл. Картина отражает не только богатство и роскошь, но и тепло и доброту, которые могут быть найдены в традиционной русской культуре.

    Произведение "Купчиха за чаем" олицетворяет талант и мастерство Бориса Кустодиева. Его умение передавать эмоции и создавать живые и яркие образы делает его одним из самых влиятельных художников своего времени. Кустодиев смог запечатлеть богатство и уют русской культуры, а также передать ее символическое значение. В заключение, картина "Купчиха за чаем" является одним из наиболее значимых произведений Бориса Кустодиева. Это произведение искусства не только отличается техническим мастерством и красотой, но и символизирует богатство и тепло русской культуры. Кустодиев смог создать картину, которая остается важным памятником искусства, и продолжает вдохновлять и восхищать зрителей со всего мира.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Купчиха за чаем" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Купчиха за чаем" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Кустодиев Борис

В старом СуздалеМосква (Moscow) №67ЯрмаркаНа террасеЗима (Winter) №4Летний пейзажЛыжники №9Гуляние на Волге (Festivities on the Volga)Масленица (Shrovetide)
Смотреть все

Тематика: Женщины

Девушка (Girl) №68ЛетомАфриканка с украшениями и золотыми губами №2Итальянский полдень (Девушка с виноградом)ВсадницаАдель Блох-Бауэр IIДевушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Арт лицо №18
Смотреть все

Тематика: Застолье

Палата ПсихеиБоярский свадебный пир в XVII векеВ старом СуздалеСемейная компанияСватыНа террасеПоцелуйный обряд (Kissing ritual)Сочельник в СибириБогатый человек сидит за едой
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все