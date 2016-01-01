Картина "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина

Картина "Утро в сосновом лесу" Ивана ШишкинаAртикул 60002D Шишкин Иван
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«Утро в сосновом лесу» — великолепное живописное произведение гениального русского художника Ивана Ивановича Шишкина. Пробуждающийся русский лес, в утренней дымке, кажется полным жизни. Переход света от ночи к утру притягивает. На переднем плане нарисована поваленная сосна с ползающими по ней медвежатами. Верхушки сосен срезаны: этим художник выделяет необъятность нашей природы. При просмотре картины мы ощущаем первозданный покой лесной чащи, существующей отдельно от человека. Медведи, занимающие центральное место в сюжете картины, вовсе не герои этого произведения. Нетронутый лес - величественный и нетронутый - вот герой данного шедевра. Первые солнечные утренние лучи, пробивающиеся сквозь верхние кроны деревьев и прохладный сиреневый туман, в котором нежно изображаются стволы деревьев в тесноте.
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