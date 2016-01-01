Картина "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина

«Утро в сосновом лесу» — великолепное живописное произведение гениального русского художника Ивана Ивановича Шишкина. Пробуждающийся русский лес, в утренней дымке, кажется полным жизни. Переход света от ночи к утру притягивает. На переднем плане нарисована поваленная сосна с ползающими по ней медвежатами. Верхушки сосен срезаны: этим художник выделяет необъятность нашей природы. При просмотре картины мы ощущаем первозданный покой лесной чащи, существующей отдельно от человека. Медведи, занимающие центральное место в сюжете картины, вовсе не герои этого произведения. Нетронутый лес - величественный и нетронутый - вот герой данного шедевра. Первые солнечные утренние лучи, пробивающиеся сквозь верхние кроны деревьев и прохладный сиреневый туман, в котором нежно изображаются стволы деревьев в тесноте.

В нашей компании Вы можете заказать картину "Утро в сосновом лесу" Шишкин Иван по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Утро в сосновом лесу" Шишкин Иван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.