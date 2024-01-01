Репродукции картин Шишкина: воспетая красота русских пейзажей

Ивана Шишкина современники называли «художником леса», «царь леса» — и это неспроста. Не найти среди живописцев художника, который мог бы выделиться такой любовью и пониманием к русским пейзажам. Если вы любите всматриваться в лесные чащи, если непроглядная дубовая роща или утро в сосновом бору воодушевляют, побуждают в вас приятные чувства — то репродукции картин Шишкина идеально подходящий вариант.

Арт-галерея DASART — это крупнейшая коллекция самых знаменитых работ Ивана Шишкина. Репродукции, созданные нашими профессиональными художниками, выглядят не просто реалистично и идентично оригиналу, они повторяют все мельчайшие детали рисунка, движение мазка и палитру оттенков. А это значит, что вы покупаете высококачественную копию, которая достойна самых высоких похвал.

Шишкин: первый в роду пейзажист

Иван Иванович Шишкин родился в семье купца, который был уважаемой личностью на всю Вятскую губернию. Отец не жалел средств на образование сына и уже в 12 лет отдал его в казанскую гимназию, откуда мальчик вскоре сбежал и вернулся в родительский дом со словами «я не буду чиновником». У Шишкина были разноплановые увлечения, но с малых лет он больше всего интересовался искусством, нежели точными науками.

Шишкин считал, что самая большая трудность изобразительного искусства изображать то, что имеет жизнь и вероятно поэтому большую часть своих работ, а у него их больше 500, художник посвятил именно пейзажной тематике. Самая известная его работа «Утро в сосновом бору» поражает тем, как мастеру удалось с помощью красок показать красоту только что проснувшегося леса, единство и гармонию растительного и животного мира.

Иван Шишкин работал в одном жанре — пейзаж и очевидно поэтому его работы наполнены не просто буйством красок, глубиной смысла и детализацией, но и отличаются исключительным мастерством рисунка. Наложение красок смотрится так эстетично и натурально, как это выглядит в живом мире.

Шишкин до сих пор остаётся верстовым столбом в развитии русской пейзажной живописи. Он единственный, кто мог в такой полноте красок и смысла изобразить лес и природу в целом. Теперь и вы можете стать счастливым обладателем репродукций его картин — и мы поможем вам в этом.